«Жесть, что-то взорвалось»: во Владивостоке полыхает пассажирский автобус

Автобус полыхает в районе Седанки. Фото:dpskontrol125rus

Серьезное происшествие случилось утром 21 октября в пригороде Владивостока. На Седанкинском подъеме загорелся микроавтобус. Первыми к месту ЧП прибыли полицейские, они сейчас обеспечивают безопасность движения на проблемном участке. До приезда пожарных на помощь к водителю, попавшему в беду, поспешили и случайные очевидцы. Автолюбители своими силами пытались сбить пламя.

Как уверяют свидетели, пожар случился в моторном отсеке автобуса №102, двигавшегося в город с Угольной.

– Жесть, что-то взорвалось, – поделился один из проезжающих мимо автомобилистов.

Громкие хлопки слышны и на видео. В направлении «Зари» уже образовалась пробка.

Специалисты пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю прокомментировали «КП», что открытое пламя уже удалось сбить. Пассажиры самостоятельно покинули салон, по предварительным данным, никто не пострадал.

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