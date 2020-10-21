Сбил с ног и вырвал сумку у беззащитной старушки. Дерзкое ограбление во Владивостоке попало на видео

Грабитель силой забрал ценности Фото: принтскрин видео.

Ни уважения к старости, ни страха перед законом, судя по всему, у антигероя видео напрочь отсутствуют какие-либо моральные принципы. Неизвестный мужчина среди бела напал на пенсионерку в Ленинском районе Владивостока. Негодяй сбил 84-летнюю женщину с ног, выхватил сумку и скрылся. Кадры, разлетевшиеся в социальных сетях, вызвали общественный резонанс.

История развернулась рядом с домом № 8Б на улице Адмирала Юмашева. Пожилая женщина с сумками спокойна шла по двору, опираясь на клюшку. В какой-то момент из-за угла вышел неизвестный мужчина в капюшоне. Злоумышленник напал на пенсионерку со спины и с силой вырвал дамскую сумочку. После чего не спеша ретировался, видимо понимая, что пожилой человек попросту не кинется вдогонку.

Неприятный случай получил большую огласку благодаря видео с камеры наблюдения, которую установили сами жильцы на углу пятиэтажки.

– Ужас какой-то, моральный урод. Я здесь каждый день с ребенком гуляю, как теперь выходить? Действительно страшно. Да и соседи все в шоке, – поделилась с редакцией одна из местных жительниц.

Подлый поступок мужчины вызвал шквал негодования в сети. И, если часть горожан хочет найти пенсионерку, чтобы купить ей продуктов или помочь материально, то вторая часть готова наказать обидчика старушки.

«Это же каким чертом надо быть? Надеюсь его пацаны раньше полиции найдут», «После видео не составит труда отыскать его. Пусть ответит с полна за содеянное преступление». «Кто-нибудь знает, что за бабушка? Может чья соседка?! Дайте возможность помочь человеку... По любому на последние копеечки куплено было», «Ничего не нужно ему объяснять. По крайней мере не словами», – констатируют приморцы.

Как удалось выяснить, пострадавшая пенсионерка написала заявление в полицию. Специалисты ее опросили и изъяли видео с камер наблюдения. Оказывается, помимо мобильного телефона в сумки лежали 9 000 рублей. Ушлый грабитель не погнушался забрать сбережения бабушки.

– Следственным отделом Ленинского района УМВД России по Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника, – прокомментировали «КП» специалисты пресс-службы УМВД России по Владивостоку.

Стоит отметить, что нападавшему теперь грозит до 4 лет лишения свободы.

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