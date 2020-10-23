Никаких больше вечеринок – в Приморье заработает комендантский час для ночных заведений

С какого числа будут работать новые ограничения – пока неизвестно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Приморского края сообщает, что все предприятия общественного питания вскоре поменяют режим работы. Теперь в регионе будет действовать комендантский час – все ночные заведения будут открыты для посетителей до 23:00. Такое решение было принято лишь для того, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции».

Власти отмечают, что кафе и рестораны не закрывают полностью, они могут продолжить работать днем. Главное – строго соблюдать все эпидемиологические требования. Разумеется, в первую очередь ограничения «ударят» по ночным клубам, но именно там регулярно фиксируется полное игнорирование социальной дистанции.

- Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23.00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания – люди возрастом от 30 до 40 лет, – обозначила Татьяна Детковская, глава регионального Роспотребнадзора.

Татьяна Детковская, глава регионального Роспотребнадзора. Фото: Правительство Приморского края

Как сообщила пресс-служба правительства корреспонденту «КП-Владивосток», соответствующее постановление подготовят в течение сегодняшнего дня. С какого числа будут работать новые ограничения – пока неизвестно.

Вместе с тем, стоит отметить, что вторая волна коронавируса ведет себя более агрессивно. Люди переносят ее тяжелее, чем во время первой волны. Врачи бьют тревогу и призывают людей ответственнее относиться к эпидемиологической ситуации.

- Люди сегодня лежат у нас в больницах в буфетах, в холлах, в ординаторских, в сестринских. Все служебные помещения сегодня развернуты под палаты, - говорит Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». - Представьте себе 400 человек, которых нужно одновременно лечить, успокаивать, поддерживать, передавать им письма родственников. Сравнить все это можно лишь с военным положением, а война еще не закончена. Инфекция есть, и она опасна.

Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». Фото: Правительство Приморского края

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что носить маску и соблюдать социальную дистанцию необходимо. Так вы обезопасите себя и своих близких от заражения инфекцией.

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