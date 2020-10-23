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Где построить новый фонтан во Владивостоке? Мэрия начала народное голосование

Горожанам предлагается выбрать из двух вариантов: центральная площадь и набережная Спортивной гавани
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Новый фонтан во Владивостоке предлагается сделать "сухим", чтобы при отключении воды использовать его площадь для мероприятий

Новый фонтан во Владивостоке предлагается сделать "сухим", чтобы при отключении воды использовать его площадь для мероприятий

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке собираются создать новый фонтан, а место его расположения мэрия предлагает определить жителям города.

Концепции размещения фонтана в одной из двух локаций разработали архитекторы проектной мастерской Concrete Jungle.

Первый предлагаемый вариант — центральная площадь Владивостока. Размеры фонтана — 66×6 метров.

Вариант размещения фонтана на центральной площади Владивостока

Вариант размещения фонтана на центральной площади Владивостока

Фото: Администрация Владивостока

Второе предложение — установить декоративный объект на набережной Спортивной гавани, на месте существующего фонтана с чашей. Площадь объекта составит 25×23 метра.

В обоих вариантах фонтан будет «сухим». Это означает, что сооружение сможет трансформироваться: когда система включена — фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении воды территорию можно будет использовать как общее пространство площади. Сухой фонтан предполагает свободный доступ к воде: в нем можно освежиться в жару, а с водой смогут играть дети.

Вариант размещения фонтана на набережной Спортивной гавани

Вариант размещения фонтана на набережной Спортивной гавани

Фото: Администрация Владивостока

По замыслу проектировщиков, фонтан будет работать пять месяцев в году.

Голосование по вопросу, где будет находиться сооружение, началось сегодня, 23 октября, и продлится до 30 октября. Отдать свой голос можно на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Опросы», на страницах мэрии в Instagram и «ВКонтакте», а также в разделе «Новости» на сайте VL.ru.

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