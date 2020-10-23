Где построить новый фонтан во Владивостоке? Мэрия начала народное голосование

Новый фонтан во Владивостоке предлагается сделать "сухим", чтобы при отключении воды использовать его площадь для мероприятий Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке собираются создать новый фонтан, а место его расположения мэрия предлагает определить жителям города.

Концепции размещения фонтана в одной из двух локаций разработали архитекторы проектной мастерской Concrete Jungle.

Первый предлагаемый вариант — центральная площадь Владивостока. Размеры фонтана — 66×6 метров.

Вариант размещения фонтана на центральной площади Владивостока Фото: Администрация Владивостока

Второе предложение — установить декоративный объект на набережной Спортивной гавани, на месте существующего фонтана с чашей. Площадь объекта составит 25×23 метра.

В обоих вариантах фонтан будет «сухим». Это означает, что сооружение сможет трансформироваться: когда система включена — фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении воды территорию можно будет использовать как общее пространство площади. Сухой фонтан предполагает свободный доступ к воде: в нем можно освежиться в жару, а с водой смогут играть дети.

Вариант размещения фонтана на набережной Спортивной гавани Фото: Администрация Владивостока

По замыслу проектировщиков, фонтан будет работать пять месяцев в году.

Голосование по вопросу, где будет находиться сооружение, началось сегодня, 23 октября, и продлится до 30 октября. Отдать свой голос можно на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Опросы», на страницах мэрии в Instagram и «ВКонтакте», а также в разделе «Новости» на сайте VL.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14