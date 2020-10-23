Специалисты рассказали, как приморцы чаще всего заражаются COVID-19 и ОРВИ

Эпидемиологическая обстановка в крае остается тяжелой Фото: Милана СОКОЛ

Новая коронавирусная инфекция продолжает свирепствовать в России, Приморье, к сожалению, не стало исключением. Лишь по официальным данным, число больных в регионе превысило 13 500 челок. К серьезной до конца еще неизученной болезни осенью прибавились и сезонные инфекции, что вдвойне усугубляет обстановку. Эпидемиологический порог по ОРВИ на 15% превышен уже в 9 краевых муниципалитетах.

Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора отмечают, что половина случаев инфицирования COVID-19 и ОРВИ – домашние очаги. Больные попросту заражают родных из-за банального несоблюдения санитарных требований. Чтобы избежать подобных ситуаций, врачи рекомендуют тем, кто находится на домашнем карантине пользоваться дезинфицирующими средствами, почаще мыть руки, использовать индивидуальные полотенца и посуду, проводить влажную уборку и даже в квартире носить маски. Это существенно снизит риски распространения инфекции.

Заболеваемость коронавирусом делится по проявлениям, возрасту и профессионально-социальному статусу.

– Так, в возрастной структуре заболевших преобладает категория наиболее активных людей – от 30 до 49 лет, в зоне риска осложнений – граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, у них чаще COVID-19 протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Заражаются чаще люди, работающие в больших коллективах и чьи профессии связаны с высоким социальным контактом, – отметила заместитель руководитель территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Светлана Морозова, заместитель руководитель территориального управления Роспотребнадзора. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Специалисты отмечают, что наибольший риск заразиться по-прежнему сохраняется в местах массового скопления людей. Приморцам советуют ограничить посещение общественных заведений.

На протяжении последней недели в Приморье отмечается значительный прирост больных. Ежедневно врачи выявляют больше 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Вторая волна стала более агрессивной, в крае разворачивают дополнительные койки в больницах.

– Сезон острых респираторных инфекции течет с октября по март. Многолетний опыт показывает, что пик заболеваемости приходится на зиму. В начале ноября ожидается вторая партия вакцинации от коронавируса. Планируем прививать приморцев от 18 до 60 лет. Должно поступить 1600 доз вакцины, пока прививку сделали только 42 местным жителями – это врачи, которые работают в «красной зоне», – рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморья. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Стоит отметить, что в октябре в Приморском крае стали гораздо чаще проводить тестирование населения методом ПЦР. По сравнению с сентябрем, охват увеличился в полтора раза. Исследования проводятся в 16 лабораториях края. На доставку проб из отдаленных районов края отводится до 48 часов.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Ношение масок и «социальная дистанция» – остаются обязательными требованиями.

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