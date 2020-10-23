Пиццерия не прошла проверку соблюдения масочного режима во Владивостоке

К пиццерии появились претензии. Фото: Дарья Наумец

Новый рейд по соблюдению требований безопасности во время режима повышенной готовности с участием журналистов прошел 23 октября в одном из районов Владивостока. Административная комиссия проверила поступившую жалобу, а также посетила заведение общепита, где ранее были выявлены нарушения. В проверке принял участие корреспондент «КП – Владивосток».

«В магазине ”Экономыч” на Столетии сотрудники не носят маски» – такая жалоба поступила на горячую линию Приморского края. Уже 23 октября эту информацию пришли проверить члены административной комиссии в сопровождении сотрудников Росгвардии и администрации Владивостока. Они сразу отметили «полную экипировку» работников магазина: все в масках и перчатках, на кассах стоят санитайзеры.

Члены комиссии позвали администратора и директора магазина для беседы. Они предоставили все журналы учета, графики уборки и другие документы. Директор Елена Матвеенкова рассказала комиссии, какие еще меры соблюдаются.

«Окон у нас нет, но мы открываем двери, проветриваем. Регулярно протираем ленты и кассы, для сотрудников это уже как ”Отче наш”. У всех кассиров есть свои ведерки с растворами, они готовятся с вечера», - подчеркнула Елена Матвеенкова.

Она добавила, что в целом все посетители соблюдают рекомендованные требования, но бывают и исключения. Некоторые граждане принципиально устраивают скандалы, заявляя, что не наденут маску, бросают покупки и уходят.

Принятые меры удовлетворили проверяющих. Следом они осмотрели и другие торговые точки. Серьезных нарушений выявлено не было.

Следующим пунктом проверки стала пиццерия «Цех», в которую комиссия заходила накануне, 22 октября. В четверг там отсутствовало необходимое количество масок, санитайзеров, разметок возле касс и так далее. По словам члена комиссии, главного специалиста Управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Евгения Козлова, исправить все недочеты можно за один вечер. Однако требования комиссии выполнены не были, и поэтому на заведение общепита был составлен протокол. Дальше с пиццерией будет разбираться Роспотребнадзор.

Евгений Козлов. Фото: Дарья Наумец

«При проверке пиццерии ”Цех”, расположенной на проспекте 100-летия Владивостока, 32в, выявлены следующие замечания: сотрудники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты – у них отсутствовал должный комплект масок и перчаток, отсутствовали средства дезинфекции. Сотрудники пояснили, что у них в наличии только по одной маске на целый день, а маска должна меняться каждые два часа. Также отсутствует разметка в кассовой зоне, позволяющая гражданам держать дистанцию полтора метра. Отсутствует дистанция между столиками для посетителей. Еще отсутствуют пакеты для централизованного сбора использованных масок. Я так понимаю, они им не нужны, потому что у них по одной маске, - рассказал Евгений Козлов и добавил, что были выявлены и другие недочеты: в заведении нет журнала по дезинфекции помещений. – Эти нарушения отражены в акте. Сейчас информации пойдет в Роспотребнадзор. Они придут со своей проверкой. Если замечания не будут устранены, значит заведение понесет штрафные санкции, либо будет принято решение о приостановке деятельности данного предприятия».

Эту информацию подтвердил и начальник отдела по исполнению административного законодательства и взаимодействия с органами власти Управления общественной безопасностью Андрей Гончаров. Он подвел итоги рейда.

«Мы проверили магазин, на который поступила жалоба на горячую линию Приморского края. Нарушений выявлено не было, что было зафиксировано. В пиццерия были выявлены повторные нарушения, которые были выявлены в ходе предыдущего рейда. Сейчас будет составлен второй акт, который будет направлен в Роспотребнадзор», - подчеркнул спикер.

Андрей Гончаров. Фото: Дарья Наумец

Также Гончаров напомнил, что ежедневно работает 17 административных комиссий, которые проверяют, как заведения и учреждения соблюдают эпидемиологические требования.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и «социальная дистанция» в местах скопления людей. В крае официально началась вторая волна, ежедневно выявляется более сотни новых заболевших.