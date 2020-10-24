Проезда нет: во Владивостоке начали ремонт моста, на состояние которого давно жаловались горожане

Долгожданный ремонт мостового сооружения начался во Владивостоке Фото: vlc.ru

Во Владивостоке подрядчик начинает ремонт моста в районе дома № 46 по улице Тимирязева. Фронт работ следующий: укрепление конусов мостового сооружения, монтаж габионов, бетонирование переходной плиты и восстановление асфальтового покрытия на примыкании.

Завершить работы планируется к 10 ноября Фото: vlc.ru

Местные жители часто жаловались в городскую администрацию на состояние инженерного сооружения. Летом специалисты взялись за составление проектно-сметной документации, тогда же и начали искать подрядчика, который займётся ремонтом.

Завершить работы планируется к 10 ноября. Все это время проезд по мосту будет полностью ограничен.

На время ермонта проезд по мосту будет ограничен, но можно будет объехать участок по соседним улицам Фото: vlc.ru

«Объезд будет осуществляться по Шкотовской, Лянчихинской, Успенского, Мечникова и Зеленой. Здесь уже выставлены соответствующие дорожные знаки», – подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства.