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Проезда нет: во Владивостоке начали ремонт моста, на состояние которого давно жаловались горожане

Ремонт планируют закончить 10 ноября, участок работ можно будет объехать по соседними улицам
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Долгожданный ремонт мостового сооружения начался во Владивостоке

Долгожданный ремонт мостового сооружения начался во Владивостоке

Фото: vlc.ru

Во Владивостоке подрядчик начинает ремонт моста в районе дома № 46 по улице Тимирязева. Фронт работ следующий: укрепление конусов мостового сооружения, монтаж габионов, бетонирование переходной плиты и восстановление асфальтового покрытия на примыкании.

Завершить работы планируется к 10 ноября

Завершить работы планируется к 10 ноября

Фото: vlc.ru

Местные жители часто жаловались в городскую администрацию на состояние инженерного сооружения. Летом специалисты взялись за составление проектно-сметной документации, тогда же и начали искать подрядчика, который займётся ремонтом.

Завершить работы планируется к 10 ноября. Все это время проезд по мосту будет полностью ограничен.

На время ермонта проезд по мосту будет ограничен, но можно будет объехать участок по соседним улицам

На время ермонта проезд по мосту будет ограничен, но можно будет объехать участок по соседним улицам

Фото: vlc.ru

«Объезд будет осуществляться по Шкотовской, Лянчихинской, Успенского, Мечникова и Зеленой. Здесь уже выставлены соответствующие дорожные знаки», – подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства.

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