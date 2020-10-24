Режим ЧС введен на Сахалине из-за сошедшего на дорогу селя

Селевые потоки достигают 50 сантиметров в диаметре и 40 сантиметров в глубину. Фото: sakhalin.gov.ru.

Режим ЧС объявлен в одном из южных районов Сахалинской области после того, как на дорогу сошли селевые потоки.

После разрушительного удара стихии, обрушившегося на Сахалин 24 октября, в селе Поречье Макаровского района на автодорогу сошел сель. ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщает, что во время ЧП никто не пострадал.

Для того, чтобы оперативно устранить последствия сошедших селевых потоков, власти района объявили режим ЧС. Сейчас селевые отложения, достигающие в диаметре около 50 метров в диаметре и глубиной 20-40 сантиметров, мешают движению на участке проселочной дороги.

Сошедшие сели повредили дорожное полотно, размыли подъезды к мосту, повредили береговые укрепления и барьерные ограждения. Ликвидацией последствий сейчас занимаются специалисты муниципального отдела ГО и ЧС и дорожные рабочие.

Сотрудники муниципального отдела ГО и ЧС и дорожные рабочие устраняют последствия сошедшего селя. Фото: sakhalin.gov.ru.

Напомним, в ночь на 24 октября на Сахалин обрушился мощный циклон, из-за чего реки на севере и юге области вышли из берегов, а 76 домов оказались подтоплены. Для оперативного устранения последствий были задействованы силы спасателей, развернуты пункты временного содержания. К ликвидации последствий мощного циклона в Смирныховском районе привлечены более 60 человек.