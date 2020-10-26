Известный блогер показал ТОП самых популярных локаций для фото в Приморье

Блогер рассказал о бюджетных и платных локациях Фото: принтскрин видео.

Видеоблогер Руслан Усачев, который стоял у истоков это жанра в России, побывал в Приморье и снял экспериментальные кадры в тревел-формате. Видео с красотами крайней точки Дальнего Востока уже набирают популярность в сети. Работа получилась не только красивая и интересная, но и весьма познавательная. Блогер рассказал и показал самые лучшие, на его взгляд, локации для фото. Не исключено, что даже местные жители смогут взглянуть на красоты родного края другими глазами.

Путешествие Руслана, как и полагается, начинается со столицы Приморского края – с Владивостока, именно сюда ежегодно приезжают тысячи туристов из разных стран. Привычную многим видовую площадку на сопке Орлиное гнездо, которую вскоре должны отреставрировать, блогер показал лишь мельком. Путешественник отметил, что одинаковые фото в инстаграме – это скучно, поэтому решил показать более интересную локацию, отправившись на Новосильцевскую батарею на Русском острове. Кстати, добраться до нее довольно просто, дорога вполне хорошая, а сам маршрут есть на всех картах.

А вот со следующей точкой возникли небольшие проблемы. Блогеру не удалось добраться до одной из самых популярных туристических меток – Токаревского маяка. Коса попросту оказалась затоплена. Стоит отметить, что капризная приморская погода на протяжении всей поездки преподносила свои сюрпризы, но гость из Санкт-Петербурга не сдался и отнял красивый материал несмотря ни на что.

Еще одной точкой для фото стал геодезический купол на сопке Монастырская. Попасть к местной достопримечательности можно минуя Морское кладбище. Для посещения этой локации Руслан посоветовал захватить широкоугольный объектив. В ТОП красивейшей мест Приморья вошла и знаменитая на весь мир бухта Стеклянная, которая после мощного тайфуна едва не лишилась своей изюминки. Разноцветные стеклышки, которое разметало штормом, постепенно вернулись на свое привычное место, пусть и не в полном объеме.

Не осталась без внимания блогера и набережная Спортивной гавани, которая сейчас напоминает гастроулицу. Побывал гость Владивостока и в самом популярном ресторане города, куда наведываются многие знаменитости, приезжая во Владивосток. Что касается бесплатных достопримечательностей, на поиски красоты Руслан Усачев отправился в Хасанский район, не зря он считается жемчужиной края. Чего только стоят Мыс Парящей черепахи на полуострове Брюса и Усыпальница Бринеров в Безверхово. А сколько еще красот осталось за кадром. Например, съемочная группа не доехала до острова Томящегося сердца, не запечатлела таинственный особняк Шевелева, или лабораторию в бухте Витязь. Все объекты выглядят не менее инстаграмно, но за одну поездку показать весь район просто не реально.

В завершении экскурсионной программы блогер осмотрел Владивосток и побережье с высоты полета. Руслан побывал на острове Шкота и сделал впечатляющие кадры с вертолета. Естественно, это далеко не дешевое удовольствие, поэтому подойдет далеко не всем. Для эффектных, но более приземленных фото, вполне сгодится и самолет, который уже свое отлетал. Ту-134 осел в игорной зоне Приморья и теперь готов радовать искателей необычных локаций.

Судя по комментариям пользователей на официальном канале Руслана Усачева в Ютуб, новый формат съемок подписчикам понравился.

«Обычно я не оставляю комментарии на ютубе, но мне настолько понравился формат, что хочется поделиться своим бесконечным восхищением. ААА, это невероятно круто!», «Какой плотный монтаж и какая динамика в кадре !!! Не успеваешь уставать. Постоянные перебивки. И довольно информативно. Усачев!!! Формат сто процентов зашел. Но пожалуйста не забывай про длинные видосы, их тоже будет не хватать !!! Удачи», – отмечают фолловеры.,

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14