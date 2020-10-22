Михаил Мишустин подписал постановление о создании культурных центов в ДФО

На Дальнем Востоке в поселках городского типа появятся современные центры культурного развития. Их строительство с 2021 года будет финансироваться из федерального бюджета. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В поселках городского типа, расположенных в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), появятся современные центры культурного развития. Их строительство профинансируют из федерального бюджета», - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Отмечается, что центры культурного развития будут представлять собой новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь будут проходить кинопоказы, выставки, откроются творческие студии и кружки. Кроме того в культурных центрах с гастролями будут выступать артисты и коллективы из других регионов страны.

«От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства», - отмечается в сообщении кабмина.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Проект предусматривает создание в ДФО не менее 450 тысяч новых рабочих мест.