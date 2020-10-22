Проект из Приморья победил на всероссийском конкурсе экотуризма

Проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда» из Приморского края стал один из победителей всероссийского конкурса экотуризма. Над его созданием работали региональные власти, специалисты национального парка и жители юга Приморья.

«Проект ТРЭК «Земля леопарда» вошел в число победителей всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. <…> В течение четырех месяцев команды из 68 субъектов РФ разрабатывали проекты по созданию кластеров. Из них только десять команд-финалистов примут участие в закрытой акселерационной программе, создав готовые к реализации «упакованные продукты» с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на ООПТ (особо охраняемых природных территориях - прим. ред.) и прилегающих к ним территориях», - заявили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

В пресс-службе добавили, что далее проекты-победители будут представлены потенциальным инвесторам и представителям профильных ведомств.

Отметим, что проект «Земля леопарда» включает в себя не только территорию самого национального парка, но и заповедника «Кедровая падь», Дальневосточного морского заповедника и природного парка Хасанский, куда входит и остров Фуругельма с птичьими базарами, и пляж из черного песка, и берег поющих сосен, и карстовая пещера-лабиринт «Богатая Фанза», и живописный каскад Кравцовских водопадов.

Проект предусматривает развитие территории всего Хасанского муниципального района, обустройство популярных природных и историко-культурных объектов. В ходе реализации проекта турпоток на юго-запад Приморье, по прогнозам, должен увеличится с 938 тысяч человек в 2019 году до 1,5 млн гостей в 2025 году.

«Путешествия – самый приятный способ узнать свою страну. Туризм может вдохнуть жизнь в малые города, сделать так, чтобы люди не уезжали оттуда, а приезжали. Нам предстоит тяжелая системная работа, мы не питаем никаких иллюзий. Обустроить тропу, поставить модульный отель или автокемпинг – это результаты, которые мы увидим уже в следующем году», - прокомментировала результаты конкурса глава Ростуризма Зарина Догузова.

Конкурс проводится для решения задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. Нацпроект «Экология» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и рассчитана на 2019-2024 годы. На реализацию проекта в этот период планируется потратить более 4 трлн рублей.