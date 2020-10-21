В Приморье по нацпроектам и краевой программе благоустроили более 1,5 тысяч объектов

Нацпроект «Жилье и городская среда» и краевая программа «1000 дворов» позволили построить и отремонтировать в Приморском крае более 1,5 тысяч общественных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«По национальному проекту «Жилье и городская среда» и программе «1000 дворов» в крае привели в порядок - где-то отремонтировали, а где-то построили с нуля - более 1,5 тысяч общественных территорий. Особенно важно, что новые парки, скверы и аллеи появились как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах», - отметили в пресс-службе.

В краевом правительстве также добавили, что строительство и реставрация всех объектов согласовывалась с жителями муниципалитетов.

Итоги развития региона губернатор Олег Кожемяко подвел на торжественном собрании, посвященном 82-й годовщине образования края. Также губернатор добавил, что в 2020 году в Приморском крае была закуплена новая дорожная техника и введен жесткий контроль за работой подрядчиков. Настоящее время активно решается проблема старых мостов. Уже возведена переправа через реку Артемовку, вскоре планируется сдать мосты через Лобогу и реку Сахарная в Большом Камне.

Национальный проект «Жилье и городская среда» был разработан по указу президента России Владимира Путина, а региональная программа «1000 дворов» действует в Приморском крае по инициативе губернатора Олега Кожемяко.