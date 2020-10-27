Агрессивная волна коронавируса закрыла на карантин восемь школ в Приморье

Причина закрытия школ - коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти две сотни заболевших коронавирусом лишь за сутки. Растет и число летальных случаев. Такой запомнится жителям Приморья вторая волна коронавируса, которая уже проявила себя как более агрессивная, чем первая. Да и переносят болезнь пациенты теперь в более тяжелой форме.

Чтобы исключить распространение инфекции и избежать чрезвычайного положения, в Приморье на карантин полностью закрылись 8 школ, в которых в общей сложности обучаются 2711 учеников. Вспышки были зафиксированы в общеобразовательных учреждениях в Октябрьском, Ольгинском, Кировском, Партизанском, Хасанском, Чугуевском районах и во Владивостоке. Из-за коронавируса также закрылся один детский сад в Черниговском районе.

- Частично закрыты на карантин 35 детских сада, 63 школы, 5 профессиональных организаций, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе правительства Приморского края.

Кстати, в частично закрытых дошкольных учреждениях причина карантина не только в коронавирусе, но и в ОРВИ.

Не забывайте, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит – носить маски и соблюдать социальную дистанцию – обязательное условие для всех без исключения.

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