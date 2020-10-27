«В 4 утра мы уже готовы к дезинфекции»: Как во Владивостоке проходит обработка автобусов

Дезинфекция общественного транспорта. Фото: Дарья Наумец

После долгого рабочего дня водители автобусов едут в автобусный парк, где их ждёт ежедневная обработка салона раствором с хлором, рекомендованным Роспотребнадзором. Корреспондент «КП–Владивосток» узнал, как проходит вечерняя дезинфекция общественного транспорта.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обработка автобусов происходит минимум один раз в сутки. Компания «ДВ-Автобизнес» (маршруты №№ 12, 60, 62, 63, 81, 96) дезинфицирует свои автобусы в основном вечером, когда уже заканчивается рабочий день и транспорт возвращается с линий. За ночь салон высыхает, а запах выветривается. Но так как некоторые рейсы завершаются около полночи, то такие автобусы должны быть обработаны с утра. По словам Надира – сотрудника компании, который сейчас занимается обеззараживанием транспорта, рабочий день у них начинается рано, поэтому времени с утра хватает.

«Дезинфекция проходит каждый вечер и каждое утро перед выездом автобусов. В 4 утра мы уже тут и готовы к дезинфекции. Вечером начинаем в 21 час», - рассказал Надир. Он добавил, что компания предоставляет им специальный раствор с хлором, который «прописал» Роспотребнадзор.

Надир. Фото: Дарья Наумец

Работникам-дезинфекторам даются баллоны по 5 и 8 литров. Одного литра раствора хватает на два автобуса, а всего в парке их около 60 штук. В зависимости от вида транспорта нужно всего 3-5 минут на обработку салона.

«В салоне обрабатывают ручки, поручни – самое соприкасаемое. Также лестницы, проходы, спинки сидений и место водителя», - пояснила заместитель директора по безопасности дорожного движения компании «ДВ-Автобизнес» Екатерина Макарова.

На обработке также присутствовал главный специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич. Он контролировал ход обработки.

«По рекомендации Роспотребнадзора дезинфекция проводится ежедневно. Также руководители автотранспортных предприятий выдают санитарные средства своим линейным диспетчерам, которые находятся на конечных пунктах. Если нужно, то они обрабатывают дополнительно, - отметил Дмитрий Тройнич. – Компании ведут журналы дезинфекции. На выходе на маршрут водитель получает путевой лист. Механик на выходе обязательно ставит отметку о прохождении дезинфекции в путевой лист. Если кто-то при проверке выявляет, что отметки нет, то автобус будет снят с маршрута и направлен на дезинфекцию».

Дмитрий Тройнич. Фото: Дарья Наумец

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции».

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