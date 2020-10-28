Строительный бизнес Владивостока замахнулся на святое – застройку сопок многоэтажками

В ходе слушаний некоторые участки земли могут быть переведены в зону жилищного строительства. Это первый шаг на пути к строительству многоэтажки. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Во Владивостоке до 30 октября 2020 года проходят общественные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Владивостокского городского округа. Немало предложений связано с переводом земель в категорию Ж4 – зону застройки многоэтажными жилыми домами от 9 этажей и более. Это наиболее интересные пункты предстоящих изменений в ПЗЗ, так как только после перевода земли в необходимую под строительство категорию можно будет добиваться разрешения на возведение здесь многоквартирных домов. Фактически за каждым таким единичным переводом земли в категорию Ж4 уже есть определенный бенифициар со своими интересами. Итак, где во Владивостоке после изменений ПЗЗ могут появиться высотные дома?

Сразу хочется отметить два наиболее ярких пункта в предлагаемых изменениях правил застройки и землепользования. Первый – сопка Шошина. Часть сопки сейчас предназначена под постройку 9-этажного сооружения, другая часть территории занята зелеными насаждениями, есть и не разграниченная территория. По инициативе Смирнова И.М. и Прицака С.Н. предлагается перевести землю на сопке Шошина сразу в несколько категорий: Ж4 под многоквартирную высотную застройку, ОД7 – для школы, либо детского сада, а зона Р1 для зеленых насаждений останется лишь на видовой вершине сопки. Цель у такого масштабного проекта, согласно обращению - «Для комплексного развития ул. Высокая». Получается, что по этой территории уже есть конкретный план застройщика по возведению здесь многоэтажек и созданию социальной инфраструктуры.

Второй пункт – сопка Бурачок. Если в прошлом случае предлагалось застроить лишь часть сопки, то в этом случае имеется желание перевести весь участок рекреационной зоны площадью 16485 квадратных метров в зону Ж4. Правда, пока по этому участку нет каких-либо конкретных планов у застройщиков, но сам факт перевода земли в категорию Ж4 говорит о многом. С предложением рассмотреть изменение зоны на Ж4 обратились администрация Владивостока и «Тихоокеанская торгово-производственная компания». За сохранение рекреационной зоны на сопке Бурачка ратует «Русское географическое общество – Общество изучения Амурского края», которое также подало соответствующее предложение.

Рядом с Покровским парком хотят построить два 22 этажных дома. Участок площадью 6290 квадратных метров соседствует с домом № 30 по Красного Знамени. Инициатором перевода земли под застройку выступает ООО «Аллегро» в лице директора Артемьева С.В., у застройщика уже готов эскизный проект.

Краснокнижные утки-мандаринки, облюбовавшие себе местечко в пригороде Владивостока, могут лишиться своего дома, ведь на общественных слушаниях предлагается отдать участок в 35170 квадратных метров под жилищную застройку. У этого участка, кстати, нет кадастрового номера - земля здесь не размежевана. Есть лишь ближайший ориентир - район дома № 5 по Фанерному переулку. Сейчас земля здесь относится к зоне Р1, а на общественные слушания выносится вопрос перевода в категорию Ж2, Ж3 или Ж4 - жилищная застройка разной этажности.

Вдоль улицы Калинина планируют перевод сразу трех участков земли в зону Ж4. Первый – в районе дома №30 по Тополевой улице. Земля сейчас здесь предназначена под складские помещения, а на ней размещены контейнеры. Инициатором перевода участка в зону Ж4 выступает АО «Корпорация развития жилищного строительства» и министерство имущественных и земельных отношений Приморского края. Второй участок площадью 6637 квадратных метров примыкает к жилому дому по улице Калинина, 177. Разрешить здесь многоэтажное строительство предлагает губернатор Приморского края и администрация Владивостока. Третий участок площадью 2500 квадратных метров расположен в районе дома № 35 по Пихтовой. Инициатива изменения правил застройки и землепользования здесь принадлежит городской администрации.

Администрация Владивостока также предлагает перенос в зону Ж4 территорию в районе Харьковской, 1 (согласно кадастровой карте этот небольшой участок примыкает именно к дому №2 по Харьковской). В случае, если здесь появится многоэтажка, она закроет собой обзор на Золотой Рог.

С похожей ситуацией могут столкнуться жители домов № 55 и 53 по Интернациональной. Прямо у них под окнами сейчас находятся земельный участок площадью 14300 квадратных метров, на котором расположены магазины, но АО «Тихоокеанская торгово-производственная компания» намерена перевести этот участок в зону жилой застройки, а это значит, что в перспективе здесь также появится высотный дом не менее чем на девять этажей.

В районе детского сада № 192 по Сабанеева также вскоре может появиться очередной высотный дом. Только в этом случае придется вырубать зеленые насаждения на участке площадью 9982 квадратных метра, а также как-то решить вопросы транспортной доступности, ведь сейчас дорогу от лесного массива отделает теплотрасса.

ПЖСК-104 в лице председателя Гохман И.В. выступает за то, чтобы перевести участок площадью 3716 квадратных метров перед домом Надибаидзе, 1 из зоны Р1 в зону Ж4. Именно благодаря тому, что в 2018 году поменялись ПЗЗ и зона этого участка была переведена в категорию Р1, застройщик "Владстройзаказчик" не смог получить разрешения на вырубку зеленых насаждений. Сейчас застройщик пытается вновь зайти на эту территорию, вынося на общественные слушания вопрос перевода земли в категорию под застройку.

Отдельно стоит выделить устье Второй Речки. Здесь расположено сразу несколько участков, но по четырем из них в один и тот же день 13 июля 2020 года были поданы предложения по изменению ПЗЗ. Общая площадь четырех земельных участков, которые могут быть переведены в зону Ж4, составляет 14204 квадратных метра. Обращения подали Вярвельская Е.С., Недбайлов А.С., АНО «Приморская краевая морская спортивно-техническая школа» ДОСААФ России», ООО «Вторая речка» в лице Низовцева А.В., Вярвельская Е.С., Недбайлов А.С. и Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

И последняя территория, показавшаяся нам интересной в списке предложений по изменению ПЗЗ, не связана со строительством высотных домов. Речь идет о лесном массиве площадью 36 гектар на улице Выселковой в районе Снеговой Пади. О включении в программу строительства объектов, предназначенных для обеспечения внутреннего порядка, ратует Дальневосточный юридический институт МВД РФ, управление министерства внутренних дел России по Приморскому краю и администрация Владивостока.

Кстати, сами слушания проходят в онлайн-режиме. Это значит, что до 30 октября можно отправить свои предложения и замечания через интернет-приемную городской администрации, либо отправив письмо в адрес мэрии по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 20.