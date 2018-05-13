Отключения горячей воды во Владивостоке: где и когда начнутся бытовые неудобства

13 Май 07:38 2018-05-13T07:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

С завтрашнего дня, 14 мая, в столице Приморья начинается очередной сезон гидравлических испытаний и «краткосрочных ремонтных работ». Энергетики и коммунальщики проверят на механическую прочность тепловые сети. «Веерные» отключения горячей воды идут по программе подготовки к следующему отопительному сезону.

Горячую воду первым делом отключат в жилых массивах части Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.

Как пояснили в управлении топливно-энергетического комплекса, специалисты планируют оперативно устранять порывы, обнаруженные во время гидравлических испытаний. Житель улицы Адмирала Кузнецова Сергей Веденяев скептически относится к обещаниям «оперативно устранять». По его словам, в 64-м микрорайоне отключения горячей воды обычно затягиваются на месяц:

– Не у всех есть водонагреватели. Поэтому приходится практически круглосуточно греть воду в кастрюлях. А на наши жалобы про затянувшийся ремонт коммуникаций обычно никто не реагирует.

Энергетики попросили жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. При этом энергетики пообещали приложить все усилия, чтобы дополнительно сократить продолжительность отключения.

КОНКРЕТНО

График отключения горячей воды во Владивостоке:

- с 14 по 21 мая – часть Первореченского и Ленинского районов. Жилые массивы, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2;

- с 21 по 28 мая – Фрунзенский, а также часть Первореченского района, подопечные ВТЭЦ-1;

- с 28 мая по 4 июня – Первомайский район, получатели услуг от ВТЭЦ-2;

- с 13 по 20 июня – Советский район.

Власти уточнили: проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Интересно, что филиал «Приморская генерация» привёл накануне ещё один список отключений. Согласно анонсу, с 14 по 15 мая от горячего водоснабжения отключат отдельные дома во Фрунзенском районе, а с 14 по 18 мая – целые массивы в Первомайском и Первореченском района (микорайоны бухты Тихой, Баляева, Гнилого Угла).