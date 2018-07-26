Морской салон 2018 во Владивостоке: деловая программа

26 Июль 05:25 2018-07-26T05:24:44+03:00

Участники МДМС-2018 обсудят вопросы развития портовой инфраструктуры, водного туризма, цифровой навигации, экологии в судоходстве и многие другое.

Участники салона обсудят три основных направления: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие»

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C 26 по 28 июля во Владивостоке состоится Международный дальневосточный морской салон. Он охватит три основные направления: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие».

Ожидается, что в работе салона примут участие делегации из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Республики Корея и Японии. Главным мероприятием станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено молодежной сессии, которая пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета.

В деловой программе морского салона в этом году заявлены следующие вопросы развития судостроительной отрасли и ее перспективы.

Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий (пленарное заседание)

Возрождение высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, в том числе судостроения, – задача не только регионального развития, но и повышение конкурентоспособности России в целом. Практическое применение новых технологий в судостроении определит перспективные шаги по внедрению цифровизации – от производства до навигации. На повестке дня стоят вопросы локализации производства оборудования и расширения кооперационных связей.

Кораблестроение XXI века. Быть конкурентоспособным в регионе АТР

Сегодня в высококонкурентной среде АТР потенциальный покупатель не только выбирает лучшее, но и сам становится производителем. Сможет ли Россия создать особый высокотехнологичный сегмент кораблестроения? Удастся ли отечественной отрасли привлечь не только деньги, но и, прежде всего, новые технологии и передовой мировой опыт?

Кооперация в производстве на пространстве ЕАЭС

Каковы возможности для специализации государств-членов ЕАЭС в сфере судостроения? Какие существуют практические инструменты, стимулирующие компании к кооперационному взаимодействию? Обладают ли предприятия ЕАЭС необходимым кадровым и техническим потенциалом?

Локализация производства оборудования. Выбор приоритетов

Какое оборудование пользуется сегодня спросом у судостроителей и обладает потенциалом к локализации в России? Какие примеры из смежных отраслей можно считать успешными и применимыми в судостроении? Как найти оптимальное экономическое решение в пользу закупки или локализации?

Возможности России в инновационном судостроении

В чем состоят основные сложности внедрения инноваций в судостроительной отрасли? Какие имеются конкурентные преимущества инновационного продукта в отечественном судостроении? Государственная поддержка в судостроительной отрасли.

Технологии освоения мирового океана

Способна ли Россия сегодня самостоятельно осуществлять комплекс освоения Мирового океана? Как привлечь частных инвесторов в развитие исследовательской части? Какие российские технологии в этой сфере имеют коммерческий потенциал?

Современный порт: как выиграть борьбу за клиента

Как порты могут повлиять на осуществление выбора со стороны клиента в их пользу? Какие действия нужно предпринимать современным портам, чтобы не отставать в своем развитии от актуальных мировых тенденций?

Точки роста северного морского пути

Для выполнения каких задач, в первую очередь, можно использовать Северный морской путь? Как сохранить растущую динамику осуществления транспортных перевозок по этому направлению? Какую экономическую выгоду России принесет полноценное освоение Северного морского пути?

Кроме того, участники МДМС-2018 обсудят вопросы развития портовой инфраструктуры, водного туризма, цифровой навигации, экологии в судоходстве и многие другое.

Помимо деловой программы вниманию гостей и участников МДМС будет прадставлена выставка, в рамках которой свои проекты и разработки продемонстрируют крупные промышленные компании.