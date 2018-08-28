Итоги конкурса "Подготовься к засолке с «Комсомолкой»"
Дорогие читатели, «Комсомольская правда» – Владивосток» подвела итоги конкурса «Подготовься к засолке с «Комсомолкой»!
Большие наборы для засолки получают:
Ефремова Н.В.
Хетагурова В.И.
Завгородний Н.П.
Маленькие наборы для засолки получают:
Войтенко Е.В.
Лемза М.А.
Бурмантов А.Д.
Яромицкий Э.А.
Малахов Г.Е.
Поощрительные призы за волю к победе получают:
Чубченко Т.И.
Храмкова В.А.
Слинько Елена
Пляс Л.Д.
Медведева В.Н.
Литвинова Н.Н.
Кудрявцева В.М.
Корникова А.В.
Еремеева Татьяна
Долженко Г.М.
Призы победителям будут вручаться в редакции «КП-Владивосток» 31 августа 2018 года по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д.8, 5-й этаж «Комсомольская правда»
С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.