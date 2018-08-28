2018-08-28T09:14:50+03:00
Конкурсы и тесты

Итоги конкурса "Подготовься к засолке с «Комсомолкой»"

Победители акции смогут забрать свои призы в редакции
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Дорогие читатели, «Комсомольская правда» – Владивосток» подвела итоги конкурса «Подготовься к засолке с «Комсомолкой»!

Большие наборы для засолки получают:

Ефремова Н.В.

Хетагурова В.И.

Завгородний Н.П.

Маленькие наборы для засолки получают:

Войтенко Е.В.

Лемза М.А.

Бурмантов А.Д.

Яромицкий Э.А.

Малахов Г.Е.

Поощрительные призы за волю к победе получают:

Чубченко Т.И.

Храмкова В.А.

Слинько Елена

Пляс Л.Д.

Медведева В.Н.

Литвинова Н.Н.

Кудрявцева В.М.

Корникова А.В.

Еремеева Татьяна

Долженко Г.М.

Призы победителям будут вручаться в редакции «КП-Владивосток» 31 августа 2018 года по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д.8, 5-й этаж «Комсомольская правда»

С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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