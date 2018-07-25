Начальник Дальневосточной оперативной таможни ушел в отставку

25 Июль 04:38 2018-07-26T05:24:44+03:00

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Руководитель Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин ушел с занимаемого поста. По странному стечению обстоятельств, это произошло вскоре после визита сотрудников ФСБ.

Дальневосточную таможню продолжает потряхивать. Из ведомства уволился очередной руководитель. На этот раз в отставку ушел руководитель Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе ведомства.

– Он ушел в отставку 16 июля, по собственному желанию. Сейчас оперативную таможню возглавляет исполнябщий обязанности руководителя Леонид Кураев, – пояснил представительница таможни.

Примечательно, что в начале месяца Павлом Фоминым активно интересовались представители Федеральной службы безопасности. 3 июля они заявились к нему прямо на рабочее место. По словам представителей таможни, «чекисты» допрашивали Фомина как свидетеля. Связано ли увольнение с этим визитом – неизвестно.

Как писала «Комсомолка», сейчас Дальневосточное таможенное управление переживает кризис, связанный с уголовным делом против заместителя главы ведомства – Сергея Федорова. Его задержали во Владивостоке 20 марта по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он получил 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов за содействие контрабандистам. Незадолго до задержания Федоров намеревался сжечь эти баснословные богатства. Судя по тому, что деньги при обысках так и не нашлись, его планы вполне могли воплотиться в жизнь. Эта история связана с уголовным делом против бизнесменов Родиона Тихонова и Дмитрия Ходячих (экс-владельца трех фирм по импорту автомашин). Они, как считают следователи, занимались «серой растаможкой» и прочими махинациями.