2018-07-26T05:24:44+03:00
Общество

Шашлычники атаковали живописный необитаемый остров возле Владивостока

Сейчас в ситуации разбираются представители городской мэрии и Минобороны
Артём КАБАНКОВ
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Острова в Приморье всё чаще привлекают представителей шашлычного бизнесаОстрова в Приморье всё чаще привлекают представителей шашлычного бизнесаФото: pixabay.com
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Остров Папенберга, расположенный в черте Владивостока, атаковали «шашлычники». На одном из самых живописных уголков Амурского залива затевается какое-то строительство.

О происходящем рассказали в социальной сети Facebook городские сап-серферы. Они случайно обнаружили, что намедни на острова выгрузили стройматериалы и дизельгенератор. На берегу активно работал люди восточной национальности. Они заявили, что собираются строить «беседку, чтобы кормить людей шашлыком». Никаких разрешительных документов они не предоставили.

Место для своего бизнеса эти товарищи выбрали, мягко говоря, странное. Остров Папенберга расположен как бы внутри Русского острова, в акватории бухты Новик. Он имеет совсем крохотные размеры – 90 метров в длину, 50 метров в ширину. Из-за этого островок необитаем, и природа там практически не тронута человеком. Единственными местными посетителями являются не такие уж многочисленные туристы и спортсмены (наподобие тех же сап-серферов). Все посетители острова однозначно будут против шашлычной беседки.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе администрации Владивостока, остров Папенберга принадлежит Министерству обороны. Однако, как удалось выяснить корреспонденту издания, еще в 2012 году остров передали городу. Так что эта территория уже много лет принадлежит муниципалитету. Почему мэрия решила откреститься от нее, сказать сложно.

В то же время, работники мэрии заверили: они уже разбираются в возникшей проблеме. Неисключено, что после общественного резонанса они будут способствовать изгнанию шашлычников.

Военные сейчас тоже разбираются в ситуации. Пресс-секретарь ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что в ближайшее время военные прокомментируют произошедшее.

– Сейчас мы уточняем информацию. В скором времени мы дадим официальный комментарий. Или ракету по острову запустим, – пошутил он.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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