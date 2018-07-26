Проверено на себе: какие нелегкие испытания ожидают старпома на яхте в открытом море

26 Июль 08:10 2018-07-26T10:58:02+03:00

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25 июля яхтсмены клуба «Семь Футов» проводили гонки в рамках парусной регаты «Кубок Владивостока – 2018». Вместе со спортсменами в соревнованиях приняли участие и журналисты. Корреспондент «Комсомолки» Алексей Самуськов на собственном опыте убедился в том, что хождение под парусом – не просто интересный вид спорта, но еще и превосходная проверка характера, волевых качеств и командных навыков.

Подготовка яхт перед началом регаты.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Перед началом гонки опытные спортсмены завершали подготовку своих яхт класса «Конрад-25Р» и «Плату 25» к погодным условиям. Необходимо было соответствующим образом настроить мачту и выбрать подходящий под ветер парус. Мне выпала честь присоединиться к экипажу яхты класса «Конрад-25Р» под названием Twist.

Яхта Twist на ближайшие два часа стала домом для корреспондента «Комсомолки».Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Как правило, журналистам достается непыльная работа. В нужный момент при повороте весь экипаж переходит на одну сторону яхты и свешивает ноги за борт. Нужно это для создания противовеса – иначе яхта рискует перевернуться. То есть по большей части журналист-пассажир выполняет роль балласта – дополнительного веса. Но в моем случае все было иначе.

Чтобы яхта не опрокинулась, экипаж откренивает её на другую сторону своим весом.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Экипаж яхты состоит из пяти человек. Капитан Игорь Шестериков сразу предупредил, что сегодня людей на «Твисте» не хватает. Пятый застрял в пробке – а значит, мне придется выполнять роль старпома. Разумеется, в упрощенном виде. После краткого инструктажа мы вышли в море.

Экипаж яхты "Ариэль".Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сразу же – первый тест-драйв: Команда «Поворот». Нужно пригнуться, успеть выбрать шкоты (канаты) с одного борта, ослабить их на другом борту, а после этого быстро сесть на край яхты и свесить ноги, создавая тот самый противовес. Поворот выполнен, идем по ветру.

Туман для яхтсменов привычное дело.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Тут и начались первые проблемы. Экипаж решил натянуть третий парус – спинакер. Но что-то пошло не так (как выяснится позднее, яхтсмены допустили ошибку во время крепления паруса). Спинакер попросту запутался и не смог полностью развернуться. Пока экипаж пытался это исправить, сломался спинакер-гик (грубо говоря, палка для крепления паруса). Без него поднять парус попросту невозможно. В итоге спинакер пришлось спускать с мачты. Но вот беда – он запутался и застрял. Пришлось на лебедке поднимать одного из членов экипажа на мачту.

Со стороны могло показаться, что ребята специально устроили мне боевое крещение. Но я прекрасно понимал, что в их практике подобное уже случалось. Экипаж работал слаженно, как часы. Конечно, хватало и эмоций, и криков, и ругани. Но чего не было – так это паники. Никто не отступал от выполнения своих прямых обязанностей. Наоборот, экипаж всячески помогал друг другу не словом, а делом.

Старт гонки.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Только сняв спинакер, мы смогли нормально развернуть яхту и отправиться в сторону гонки, которая должна была начаться примерно через десять минут. Однако с этими планами пришлось попрощаться практически сразу. За время нашей борьбы с парусом мы дошли практически до района Второй Речки. Даже по самым оптимистичным прогнозам мы не успевали к старту. Капитан со спокойным выражением лица сказал, что это нормально.

— Такое часто бывает в подобном техническом виде спорта, когда одна оплошность срывает все планы, — рассказал капитан яхты Twist Игорь Шестериков в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Приморье».

Капитан яхты Twist и яхты Status Quo Игорь Шестериков в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Кстати, не только у нас были проблемы. Проходя мимо гонки мы заметили, что у двух яхт также возникли неполадки. Их экипажи не смогли выполнить поворот из-за поломки.

Уже после того, как мы сошли на берег, я попытался осознать это новый жизненный опыт. Можно долго рассуждать о тех эмоциях и драйве, но словами все равно не получится передать всего их объема. Однако теперь я точно знаю, как моряки приобретают такую непревзойденную закалку характера, смелость и решительность.