Приморье переходит на цифровое телевидение

26 Июль 01:00 2018-07-26T08:44:02+03:00

Современный формат вещания будет бесплатным на жителей края, в глубинке региона предусмотрены компенсации за оборудование, приобретенное для подключения к современному формату вещания.

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С 1 января 2019 года все регионы России полностью перейдут на цифровое телевидение. Аналоговое вещание останется лишь в некоторых городах. Пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные граждане из отдаленных сел в Приморье смогут рассчитывать на компенсацию за приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Разработку соответствующего законопроекта инициировал руководитель края Андрей Тарасенко, чтобы уменьшить расходы граждан при обязательном переходе на новый формат телевещания.О предстоящих изменениях для приморских телезрителей рассказал начальник отдела внешних коммуникаций регионального отделения российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Евгений Пономарев.

Евгений Пономарев.Фото: Елена КРАЙНЕВА

Качественная «картинка» и стереозвук

– Расскажите, пожалуйста, что изменится для приморских телезрителей с переходом на цифровое вещание?

– В отличие от аналогового, цифровое телевидение обеспечивает намного более высокое качество изображения и звука, полное отсутствие каких-либо дефектов картинки (рябь, шум, муар, помехи). В отличие от аналогового монозвука, цифровой стереозвук обеспечивает зрителю реалистичную звуковую сцену. Увеличится число каналов, причем не только в глубинке (где раньше было один-два канала, а теперь можно принимать 10-20), но и в крупных городах.

– Повсеместно ли будет отключено сегодняшнее аналоговое телевидение?

– С января 2019 года Правительство Российской Федерации перестанет финансировать распространение общероссийских обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек. В таких населенных пунктах телеканалы будут доступны зрителям только в цифровом формате (20 каналов). В крупных городах, таких как Владивосток, Уссурийск, Артём, Находка и других телеканалы по своему усмотрению принимают решение, осуществлять им вещание параллельно – и в цифровом виде, и в аналоговом – или отключить аналоговый сигнал.

– Местные новости жители Приморья тоже будут смотреть в цифровом формате?

– Если раньше зрители цифрового телевидения смотрели федеральные версии новостных телеканалов, то теперь, благодаря так называемой регионализации, жителям Приморья доступны местные передачи на каналах «Россия 1», «Россия 24» и на «Радио России».

– Какие каналы уже вещают в «цифре»?

– Сегодня большая часть населения региона уже имеет возможность принимать в цифре каналы первого мультиплекса – Первый, Петербург-Пятый канал, Россия 1, Матч, Россия 24, Россия Культура, НТВ, Карусель, Общественное телевидение России и ТВ-Центр. К концу года цифровым вещанием будут охвачено почти 100 процентов населения, а к началу 2019 года всем телезрителям станет доступен и второй мультиплекс – СТС, ТНТ, РенТВ.

Что нужно для «домашнего кинотеатра»?

– Большинство жителей края пока смотрит аналоговое телевидение. Что зависит от них при переходе на «цифру»?

– Практически все население Приморского края имеет возможность принимать цифровой сигнал – его передают 152 ретранслятора на всей территории края, от Посьета до Тернея. Для приема «цифры» достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Телевизоры, поддерживающие цифровое вещание, продаются со второй половины 2012 года. К ним приставка не нужна.

– А если «телеящик» в силу возраста не принимает современный формат вещания?

– Если нет финансовой возможности заменить телевизор на новый, то для просмотра цифровых каналов на более старых моделях необходимо приобрести специальную приставку.

Кроме телевизора или приставки потребуется эфирная антенна дециметрового диапазона. В зависимости от вашего местоположения она может быть комнатной или наружной. Например, если вы живете в населенном пункте, где есть ретранслятор цифрового телевидения, то вам, скорее всего, будет достаточно комнатной антенны. Если до ближайшего цифрового ретранслятора расстояние побольше – более 7–10 километров, то потребуется более мощная наружная антенна.

– Какая именно необходима приставка?

– Приставка или телевизор для приема цифрового телевидения должны поддерживать стандарт DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала MPEG4 и режим Multiple PLP. Цифровая приставка стоит недорого – от 650 рублей, данное оборудование представлено во многих магазинах бытовой техники и электроники. В ассортименте более 400 моделей.

Те, кто затрудняется с выбором приставки или антенны для приема цифрового эфирного телевидения, могут позвонить по телефону горячей линии РТРС: 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный) и проконсультироваться со специалистом.

– Сколько цифровых приставок нужно иметь, если в доме несколько телевизоров?

– Для каждого телевизора нужна отдельная приставка, если в нем нет встроенного тюнера. Теоретически можно обойтись одной, но в этом случае на всех экранах будут идти передачи одного и того же телеканала.

Сам себе телемастер

– Можно ли установить дециметровую антенну самостоятельно или придется приглашать специалиста?

– Чтобы это сделать, достаточно следовать инструкции, приложенной к устройству. Для пользователей Интернета на сайте Телерадиосети России созданы специальные разделы «Все для приема» и «Интерактивная карта ЦЭТВ». На этой карте можно найти ближайший к вашему населенному пункту объект цифрового вещания и сориентировать на него антенну. Таких объектов более 160, они охватывают цифровым эфирным телевидением более 98 процентов населения Приморского края.

– Как понять, какой формат ТВ на экране?

– Если на экране рядом с логотипом телеканала зритель видит литеру «А», значит, он смотрит аналоговое телевидение, которое в скором времени будет прекращено в абсолютном большинстве населенных пунктов. Телерадиосеть России ввела эту маркировку для удобства телезрителей. Если у вас современный телевизор, то надо просто запустить в его меню автоматический поиск цифровых каналов.

– Почем обойдется телезрителю переход на «цифру»?

– Цифровое телевидение бесплатно для зрителей – никакой абонентской платы, никаких ежемесячных платежей. Возможны расходы только в случае приобретения дополнительного оборудования. Но, по словам специалистов департамента информатизации и телекоммуникаций, в Приморье приставки отнесены к жизненно необходимым товарам. И для нуждающихся предусмотрена государственная социальная помощь через территориальные органы социальной защиты населения в соответствии с законом.

Важно!

После отключения аналогового вещания в некоторых муниципалитетах единственной возможностью поймать телесигнал станет спутниковая установка, стоимость которой составляет около шести тысяч рублей. Главой края Андреем Тарасенко принято решение о разработке законопроекта «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения», предусматривающего компенсацию за приобретение и установку оборудования наиболее нуждающимся категориям населения. Предполагается, что размер единовременной выплаты не будет превышать шести тысяч рублей. В госпрограмму «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы будут внесены соответствующие изменения.

Жилое помещение претендентов на субсидию должно соответствовать нескольким требованиям: оно должно находиться на территории вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, принадлежать на правах собственности или использоваться на основе договора социального найма. Постоянное проживание в доме должно быть подтверждено регистрацией по месту жительства.