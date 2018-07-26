2018-07-27T03:19:41+03:00
Общество

Безымянный остров возле Владивостока оккупировали подозрительные экологи

До скандала о загадочной организации «Флора» никто не знал
Артём КАБАНКОВ
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Остров Папенберга до сегодняшнего дня был необитаем. Фото: shamora.infoОстров Папенберга до сегодняшнего дня был необитаем. Фото: shamora.info
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Нашумевшая история с владивостокским островом Папенберга обрастает все новыми деталями. И без того запутанная история стала совсем уж загадочной. Ответственность за возведение шалычной беседки взяла на себя никому неизвестная экологическая организация.

Необитаемый остров Папенберга, расположенный в акватории бухты Новик, на этой неделе оказался в эпицентре скандала. На днях неизвестные выгрузили на этот необитаемый клочок земли гору стройматериалов и дизельгенератор. Они заявили, что собираются строить «беседку, чтобы кормить людей шашлыком».

После общественного резонанса на остров отправилась проверяющая комиссия, состоящая из сотрудников полиции и городских властей. О результатах этого рейда «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

– Остров Папенберга сейчас действительно завален стройматериалами. Нам удалось выяснить, что работами там занимается общественная экологическая организация «Флора». Ее руководитель, Константин Макаров, пояснил, что они собираются организовать на острове экологическую тропу, установить там скамейки, сделать видовую площадку. Все строительный мусор они обещали убрать, – пояснила представительница администрации.

Однако эти обстоятельства только увеличивают количество вопросов. Во-первых, остров Папенберга совсем крохотный – 90 на 50 метров. Какую туристическую тропу там можно сделать, не очень понятно. Во-вторых, никакой другой активностью эта самая экологическая организация ранее не занималась. О ее существовании стало известно только после «шашлычной» истории.

И, самое главное – никаких разрешительных документов у строителей «беседки» во время проверки не было. Есть большая вероятность, что это банальный самозахват территории. Интересный момент: от острова Папенберга открестились все. Как сообщили корреспонденту в мэрии Владивостока, он принадлежит военным. В Минобороны же уверяют: в 2012 году они отдали остров городу. Сейчас в ситуации разбираются специалисты. А пока суд да дело, работы на необитаемом острове идут полным ходом. Какой ущерб они нанесут природе, остается только гадать.

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