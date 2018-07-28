Тучи заслонили Владивостоку кровавую Луну [видео]

28 Июль 03:00 2018-07-28T03:06:30+03:00

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В ночь с пятницы на субботу, 28 июля, землянам посчастливилось наблюдать два астрономических явления, совпавших между собой: полное затмение Луны и противостояние Марса. Затмение, которое длилось один час и 44 минуты, стало самым продолжительным за последние 100 лет.

Однако приморцам не удалось разглядеть космическую диковину. Хотя бы потому, что полная фаза затмения пришлась на период с 22:30 до 0:14 по московскому времени — во Владивостоке это уже раннее утро. Кроме того, свою роль сыграл и приморский климат: небо плотно затянуто облаками что днем, что ночью, и кровавой Луне сквозь них попросту не пробиться.

По словам астрономов, лучше всего уникальное природное явление просматривалось с территории Северного Кавказа - то есть на противоположной Дальнему Востоку окраине страны.

Впрочем, «Комсомольская правда», как всегда, позаботилась о читателях! Запись затмения и великого противостояния можно увидеть на нашем канале YouTube.

Кстати

Популярный YouTube-пастор Пол Бегли заверил паству, что космическая феерия предвещает конец света.

Бегли привел цитаты из Библии, где упоминается кровавая Луна. Евангелист заверил верующих, что бог заговорил с ним о Луне еще в июне.

«Он сказал: „Вам нужно знать, что происходит“», — цитирует господа Бегли. Проповедник засомневался, учитывая, что история уже знала «кровавые» Луны в 2014 и 2015 годах, однако, проверив информацию, узнал, что затмение станет самым длинным за все времена.

Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.