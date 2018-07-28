Тучи заслонили Владивостоку кровавую Луну [видео]
В ночь с пятницы на субботу, 28 июля, землянам посчастливилось наблюдать два астрономических явления, совпавших между собой: полное затмение Луны и противостояние Марса. Затмение, которое длилось один час и 44 минуты, стало самым продолжительным за последние 100 лет.
Однако приморцам не удалось разглядеть космическую диковину. Хотя бы потому, что полная фаза затмения пришлась на период с 22:30 до 0:14 по московскому времени — во Владивостоке это уже раннее утро. Кроме того, свою роль сыграл и приморский климат: небо плотно затянуто облаками что днем, что ночью, и кровавой Луне сквозь них попросту не пробиться.
По словам астрономов, лучше всего уникальное природное явление просматривалось с территории Северного Кавказа - то есть на противоположной Дальнему Востоку окраине страны.
Впрочем, «Комсомольская правда», как всегда, позаботилась о читателях! Запись затмения и великого противостояния можно увидеть на нашем канале YouTube.
Кстати
Популярный YouTube-пастор Пол Бегли заверил паству, что космическая феерия предвещает конец света.
Бегли привел цитаты из Библии, где упоминается кровавая Луна. Евангелист заверил верующих, что бог заговорил с ним о Луне еще в июне.
«Он сказал: „Вам нужно знать, что происходит“», — цитирует господа Бегли. Проповедник засомневался, учитывая, что история уже знала «кровавые» Луны в 2014 и 2015 годах, однако, проверив информацию, узнал, что затмение станет самым длинным за все времена.
Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.
Все лунное затмение 27 июля 2018 за одну минуту.