2018-07-29T07:25:30+03:00
Общество

Во Владивостоке перекопали Старый дворик ГУМа

Приморская столица на целый месяц осталась без культового места
Артём КАБАНКОВ
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Старый дворик сейчас представляет печальное зрелище. Фото: "Комсомольская правда"Старый дворик сейчас представляет печальное зрелище. Фото: "Комсомольская правда"
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Нынешний день ВМФ в приморской столице явно не задался. С самого утра праздник омрачился новостью про том, что вандалы разломали стелу «Я люблю Владивосток». А теперь стало известно, что одно из культовых мест города – Старый дворик ГУМа – полностью перекопали. Как выяснилось, перед выходными работники муниципальных служб решили поменять там трубы.

О происходящем корреспонденту «Комсомолки» рассказала сотрудница одного из расположенных в «Дворике» заведений Екатерина Белоусова.

– Буквально перед выходными у нас все перерыли. Оставили только небольшие узкие тропиночки, и все. Пройти там сейчас сложно. Кроме того, у нашего заведения из-за ремонта оказался перекрыт главный вход, – рассказала она.

Рабочие оставили только узкие дорожки для прохода. Фото: "Комсомольская правда"

Рабочие оставили только узкие дорожки для прохода. Фото: "Комсомольская правда"

Сегодня, например, после визита парочки китайских делегаций поток людей совершенно иссяк. Вероятно, гиды предупредили своих коллег, что ловить во дворике нечего.Время для работ муниципальщики выбрали не самое удачное. Выходные, тем более праздничные – это место повышенной активности потребителей. Сегодня Старый дворик ожидал множество гостей, в том числе, иностранных. Сейчас же посетителей практически нет.

Китайских туристов сегодня практически не было. Фото: "Комсомольская правда"

Китайских туристов сегодня практически не было. Фото: "Комсомольская правда"

Когда завершится ремонт труб, точно сказать не может никто. Сами рабочие уверяют, что закончат все не раньше, чем через месяц. Это означает, что Владивосток до конца лета останется без одного из самых популярных мест.

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