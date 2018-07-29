Во Владивостоке отметили День Военно-морского флота
Сегодня во Владивостоке отметили День Военно-морского флота России. Праздник ознаменовался традиционным парадом кораблей и театрализованным представлением.
В этот раз по Амурскому заливу в парадном строю прошло десять кораблей. Флагманом стал гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Кроме того, в мероприятии участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», эскадренный миноносец «Быстрый» и другие корабли.
Флагманом парада стал крейсер "Варяг"Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
На Набережной моряки и морпехи показали театрализованное представление, обыгрывающее историю флота. Танцы, разбивание кирпичей, стрельба и постановочные драки – зрителям было на что посмотреть.
Стрельба - непременный атрибут шоуФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Бессмысленно, беспощадно, зрелищноФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Были в программе и танцыФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Гвоздем программы стал проезд американского танка M4 Sherman. Его подняли со дна Баренцева моря, где машина пролежала более 70 лет. В июле «Шерман» закончили реставрировать.
"Шерман" лежал на морском дне более 70 летФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Самой зрелищной частью представления стала высадка морского десанта.
Высадка морского десантаФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Перед горожанами и моряками выступали разные высокопоставленные гости. В том числе, врио губернатора Андрей ТарасенкоФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Стоит отметить, что в этот раз День Военно-морского флота отметился некрасивым происшествием. В день праздника неизвестные вандалы разломали стелу «Я люблю Владивосток». Незамысловатую композицию Владивостоку подарил Сбербанк на 158-й день рождения города. Просуществовала стела меньше месяца.