29 Июль 09:16 2018-07-29T11:06:26+03:00

В параде участвовало десять кораблей Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Высадка десанта, американский танк и ломание кирпичей: зрителям было, на что посмотреть [фото]

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Сегодня во Владивостоке отметили День Военно-морского флота России. Праздник ознаменовался традиционным парадом кораблей и театрализованным представлением.

В этот раз по Амурскому заливу в парадном строю прошло десять кораблей. Флагманом стал гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Кроме того, в мероприятии участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», эскадренный миноносец «Быстрый» и другие корабли.

Флагманом парада стал крейсер "Варяг"Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

На Набережной моряки и морпехи показали театрализованное представление, обыгрывающее историю флота. Танцы, разбивание кирпичей, стрельба и постановочные драки – зрителям было на что посмотреть.

Стрельба - непременный атрибут шоуФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Были в программе и танцыФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Гвоздем программы стал проезд американского танка M4 Sherman. Его подняли со дна Баренцева моря, где машина пролежала более 70 лет. В июле «Шерман» закончили реставрировать.

"Шерман" лежал на морском дне более 70 летФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Самой зрелищной частью представления стала высадка морского десанта.

Высадка морского десантаФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Перед горожанами и моряками выступали разные высокопоставленные гости. В том числе, врио губернатора Андрей ТарасенкоФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Стоит отметить, что в этот раз День Военно-морского флота отметился некрасивым происшествием. В день праздника неизвестные вандалы разломали стелу «Я люблю Владивосток». Незамысловатую композицию Владивостоку подарил Сбербанк на 158-й день рождения города. Просуществовала стела меньше месяца.