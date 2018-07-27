2018-07-27T10:09:01+03:00
Общество

В приморском нацпарке «Земля леопарда» обнаружили двух новых хищников #сочныеновости

Годовалые подростки попали в объективы фотоловушек впервые
Артём КАБАНКОВ
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Этого годовалого леопарда ученые еще ни разу не видели. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"Этого годовалого леопарда ученые еще ни разу не видели. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"
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В приморском национальном парке «Земля леопарда» зафиксировали сразу два новых хищника. Звери, которые еще не встречались ученым, попали в объектив фотоловушек недалеко от границы с Северной Кореей.

Как сообщили в пресс-службе национального парка, звери посетили самую южную точку заповедной земли. Там не так давно создали новую станцию мониторинга. Специалисты отмечают, что эта местность считается нехарактерной для обитания дальневосточного леопарда. Травянисто-кустарниковые заросли, обширные болота, дубовые редколесья – пятнистый хищник обычно не селится в подобных местах. Однако еще пять лет назад там находили следы барса. Именно поэтому работники «Земли леопарда» расставили в этих местах сеть фотоловушек.

Как оказалось, не зря. Недавняя проверка результатов «фотоохоты» принесла действительно впечатляющие результаты. Одна из камер зафиксировала сразу четырех леопардов. Двое из них, взрослые самец и самка Leo 59M и Leo101F, уже попадали в объективы камеры. Они отмечались примерно в 10 километрах от этого места, у границы с Китаем. А вот двое других зверей попались ученым впервые. Два годовалых подростка до этого не фиксировались ни одной фотоловушкой.

Leo101F уже видели на границе с Китаем. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"

Leo101F уже видели на границе с Китаем. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"

– Это говорит о том, что дальневосточный леопард отлично приспособился к необычным условиями. Тот же амурский тигр гораздо более избирателен. То, что редкие кошки живут возле границы с Кореей, дает надежду на то, что хищники поселились и в КНДР, – рассказала старший научный сотрудник «Земли леопарда» Дина Матюхина.

Справка «КП»:

А 2017 году на территории «Земли леопарда» зафиксировали уже 84 взрослых пятнистых хищника. Российский национальный парк является ядром дикой популяции этой редкой кошки. Здесь леопарды защищены от браконьеров, а также не испытывают проблем с пищей: в парке обитает много оленей и косуль.

Сочные новости.

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