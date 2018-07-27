2018-07-27T14:45:15+03:00
Общество

На Морском салоне во Владивостоке объявили о возрождении скоростного водного транспорта

Деловая программа масштабного форума стартовала сегодня во Владивостоке [фото]
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Первые лица посетили Морской салонПервые лица посетили Морской салонФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Деловая программа международного дальневосточного Морского салона (МДМС) стартовала сегодня на острове Русском. Лидеры судостроительной отрасли, Тихоокеанский флот и делегации из 10 стран мира собрались обсудить важные темы морской инфраструктуры и логистики. Участники мероприятия уже успели заключить первые договоры и провести пленарное заседание.

На Морской салон пришло несколько тысяч человек Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На Морской салон пришло несколько тысяч человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Первое знакомство

Приморский край впервые принимает программу Морского салона. Раньше площадка располагалась в Санкт-Петербурге и проводилась 9 лет. У Владивостока свои козыри, поэтому в 2018 году решено было принять форум на берегу Японского моря. К тому же, опыт проведения Восточного экономического форума показал, что кампус Дальневосточного федерального университета хорошо подходит под мероприятия мирового класса.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Врио губернатора Приморья Андрей ТарасенкоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Выбор Владивостока в качестве площадки салона открывает широкие возможности не только для нашего региона, но и для международного сотрудничества. Дальневосточный морской салон представит весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения, судоремонта, военного кораблестроения, судоходства и портовой инфраструктуры. Уверен, мероприятие станет заметной площадкой в АТР для взаимодействия наших и зарубежных компаний, — заявил на открытии врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Возвращение скоростного транспорта

Начался салон в 9 часов утра со старта четырёх сессий, затрагивающих конкурентоспособность в регионе АТР, отслеживание судов и грузов, порта как части международной транспортно-логистической системы, скоростных судов России. Особенно для приморцев интересна последняя тема. Ещё в былом советском прошлом из Владивостока можно было быстро «долететь» на «Комете» до Находки всего за час, а теперь приходится добираться только по земле в душных автобусах. Однако в будущем планируются возродить былое морское прошлое края.

Сессии традиционно проходили в морском зале ДВФУ Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сессии традиционно проходили в морском зале ДВФУФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Глава Большого Камня Александр Андрюхин сегодня был на нашей сессии и очень озаботился проблемой доставки людей по морю. Мы с ним поговорили, будем поддерживать эту инициативу. Он понимает, что город становится большим центром компетенции в области судостроения, и большая концентрация населения будет находиться там. Местные жители смогли бы добираться до Владивостока на выходных минут за 40 на «Комете» или на «Метеоре». К тому же это ещё и туризм, так что польза очень большая, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» генеральный директор-генеральный конструктор АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»» Георгий Анцев.

Приморская «Звезда» - судостроительная надежда России

Градообразующий завод «Звезда» из Большого Камня сегодня вообще стал темой номер один почти во всех секциях. Позитивных нововведений там ожидается очень много. Руководство уже успело заключить договор с ПАО «Уралмашзавод» на поставку двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый. Они очень пригодятся предприятию, потому что до конца года здесь планируется заключить около 60 контрактов на строительство судов и морской техники. Мало того, там ещё и появится самый большой в России сухой док – его планируют открыть к концу 2019 года.

Завод «Звезда» представил развитие предприятие в миниатюре Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Завод «Звезда» представил развитие предприятие в миниатюреФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Сейчас на заводе «Звезда» ведётся работа по созданию учебного центра. Проект уже прошёл экспертизу, и сейчас на месте начнут делать современный учебный центр, который позволяет формировать все виды специальностей для верфи «Звезда», — рассказал вице-президент ПАО «НК «Роснефть» по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин.

Главные лица мероприятия Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Главные лица мероприятияФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Дальний Восток – совсем не дальний

Традиционно деловая часть не проходит без выставок. Множество компаний представили свои инновационные проекты: крупные суда в миниатюре, роботизированную технику, буксировочные услуги, виртуальные экскурсии по заводам и многое другое. Многообразие возможностей российских производителей привлекает иностранных гостей – они с большим интересом рассматривают замысловатые технологии «made in Russia». Особенно отрадно видеть среди именитых компаний дальневосточников.

Представители женского пола находились у каждого стенда Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Представители женского пола находились у каждого стендаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Прогуляться по некоторым предприятиям можно в цифровом формате Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Прогуляться по некоторым предприятиям можно в цифровом форматеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

При этом, чтобы поднять потенциал региона, командующий ТОФ Сергей Авакянц предложил вообще отказаться от слова «дальний»

- Уже давно нам пора отказаться от термина «Дальний Восток». Никакой он не «дальний» - это просто Восток России. Это как раз тот регион, который надо особенно развивать, и это поможет дать существенный толчок всестороннему развитию нашей родной страны, — отметил в своей заключительной речи Сергей Авакянц.

Мероприятия Морского салона продолжатся в субботу, 28 июля.

Сергей Авакянц: Дальний Восток - не дальний Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сергей Авакянц: Дальний Восток - не дальнийФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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