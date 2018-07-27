2018-07-27T10:45:24+03:00
Доброволец

Волонтёры Приморского края приняли участие в форуме «Территория Смыслов»

Будущее добровольческого движения обсуждали здесь неравнодушные люди со всей страны
Поделиться:
Из Приморья на форум приехали четыре волонтераИз Приморья на форум приехали четыре волонтераФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

С 21 по 27 июля на образовательном форуме «Территория Смыслов» собрались волонтёры со всей страны на смене «Поколение доброй воли». В течение недели представители НКО, журналисты и блогеры обсуждали будущее волонтерства в нашей стране, а также представляли свои проекты.

Приморье на форуме представляли четыре волонтера, которые внесли непосредственный вклад в развитие добровольчества в регионе. Ребята - активисты и руководители молодежных объединений, создатели проектов, участники Всероссийских форумов.

Насыщенная программа форума не давала расслабиться ни на секунду, ведь так много нужно было рассказать участникам всего за 6 дней. Все участники с теплотой вспоминают атмосферу форума - посиделки у костра, общение, вечер за настольными играми.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Татьяна Акунеева, специалист по связям с общественностью регионального отделения «Волонтёры Победы»

«На форум я приехала в первую очередь для пополнения своего волонтёрского багажа новыми знаниями и практиками. Благодаря форуму, я научилась выявлять глобальные тренды и использовать их для реализации своих проектов. Теперь, когда я вернусь домой, я поделюсь полученными навыками со своей командой.

Отдельно хочется упомянуть наставников форума - модераторов, которые проводили глубинные Точки Смысла, спикеров, в том числе и Владимира Соловьёва с его лекцией про ответственность.

Территория Смыслов учит нас думать глобально, критически мыслить и оценивать свою работу и, что самое главное, жить со СМЫСЛОМ.»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зарезал, а потом застрелил: наркоман из Артёма «словил приход» и убил девушку
Юные приморцы узнают, что такое "Кванториум"
В центре Владивостока японская "электричка" сбила китайских туристов
Великовозрастный детина стащил у родителей-пенсионеров заначку на чёрный день
"А напоследок удар табуреткой": пять приморцев ответят за смерть недруга
В Дальнереченске поймали лихача на «Королле»
Президента Филиппин позвали на ВЭФ за российским оружием
Хозяин магазина на "Заре" поил местных жителей "палёнкой"
Начальником владивостокских автобусов станет экс-командир надводных кораблей
Неизвестные застрелили трёх тигров, а шкуры продали иностранцам
Служебная овчарка «унюхала» вора и привела полицейских прямо к нему домой
На Седанке, Чайке и Санаторной "верёвочники" отбирают деньги у горожан
Спасатели вытащили из вод Горностая путешественника на надувном матрасе
Елена Новицкая станет главврачом Дальзаводской больницы Владивостока