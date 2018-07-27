Волонтёры Приморского края приняли участие в форуме «Территория Смыслов»
С 21 по 27 июля на образовательном форуме «Территория Смыслов» собрались волонтёры со всей страны на смене «Поколение доброй воли». В течение недели представители НКО, журналисты и блогеры обсуждали будущее волонтерства в нашей стране, а также представляли свои проекты.
Приморье на форуме представляли четыре волонтера, которые внесли непосредственный вклад в развитие добровольчества в регионе. Ребята - активисты и руководители молодежных объединений, создатели проектов, участники Всероссийских форумов.
Насыщенная программа форума не давала расслабиться ни на секунду, ведь так много нужно было рассказать участникам всего за 6 дней. Все участники с теплотой вспоминают атмосферу форума - посиделки у костра, общение, вечер за настольными играми.
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Татьяна Акунеева, специалист по связям с общественностью регионального отделения «Волонтёры Победы»
«На форум я приехала в первую очередь для пополнения своего волонтёрского багажа новыми знаниями и практиками. Благодаря форуму, я научилась выявлять глобальные тренды и использовать их для реализации своих проектов. Теперь, когда я вернусь домой, я поделюсь полученными навыками со своей командой.
Отдельно хочется упомянуть наставников форума - модераторов, которые проводили глубинные Точки Смысла, спикеров, в том числе и Владимира Соловьёва с его лекцией про ответственность.
Территория Смыслов учит нас думать глобально, критически мыслить и оценивать свою работу и, что самое главное, жить со СМЫСЛОМ.»