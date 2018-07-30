Водитель «Лексуса», сбивший трех детей на пляже в Приморье, был пьян

30 Июль 05:05 2018-07-30T10:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье Приморье отметилось очень серьезной аварией. На пляже поселка Преображение Лазовского района водитель на «Лексусе» сбил троих детей. Этим утром полицейские назвали причину инцидента: перед тем как сесть за руль, виновник аварии напился.

52-летний водитель автомобиля Lexus, изрядно накачавшись спиртным, катался возле пляжа. В какой-то момент он потерял управление и слетел с косогора прямо на берег бухты Соколовской. Пляж, на который вылетел неуправляемый кроссовер, местные жители называют «детским» – на нем небольшая глубина, и отдыхают там, в основном, ребятишки. Трое маленьких посетителей пляжа (мальчики 7, 8 и 12 лет) угодили под колеса «Лексуса». Первыми на месте аварии оказались очевидцы и родители пострадавших. Они первым делом вытащили пьяного водителя из салона и поколотили его. До самосуда, к счастью, дело не дошло.

На место ЧП вскоре прибыл вертолет санитарной авиации. Медики, осмотрев пострадавших, решили забрать двух мальчишек во Владивосток. Школьники слишком серьезно пострадали, и в местной больнице им бы помочь не смогли. Как утверждают очевидцы, один из ребят едва не скончался на месте. Его откачали врачи.

Ребята очень серьезно пострадали. Одного из школьников пришлось откачивать. Фото: dpscontrol_125rus

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/662273" frameborder="0"></iframe> Виновник жесткой аварии в Приморье..Мужик сбил четверых ребят, трое пострадали. Двоих сбитых мальчишек в тяжелом состоянии увезли в больницу...

Как сообщили в Центре медицины катастроф Приморского края, одного из мальчишек поместили в «тысячекоечную» больницу Владивостока, второго – в детскую краевую больницу №1.

Как сообщили корреспонденту «Космомолки» и пресс-службе приморского управления МВД, владелец «Лексуса» находился в состоянии серьезного опьянения. Более того, водительских прав у него не было – их у выпивохи отобрали задолго до аварии. Вероятно, также за пьянство.

За ребятами прилетел медицинский вертолет.Фото: dpscontrol_125rus

Сейчас автомобиль виновника ЧП арестовали. Самому водителю теперь придется ответить перед законом. Ему грозит уголовное дело и тюрьма. Сейчас все зависит от того, насколько серьезно пострадали сбитые негодяем мальчики.