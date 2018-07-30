Отключение горячей воды во Владивостоке: тысячи горожан уже вынуждены купаться в тазиках

30 Июль 07:30 2018-07-30T10:11:15+03:00

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С наступлением по-настоящему летних жарких дней во Владивостоке начинаются гидравлические испытания трубопроводов города. Сегодня в краевом центре дома начнут отключать от горячей воды. В первом списке больше 40 улиц, жителям которых придётся достать кипятильники или включать бойлеры до 6 августа.

Начать готовиться к отключениям от горячей воды горожанам предстоит уже стоит сегодня - 30 июля. Горячее водоснабжение начнёт исчезать из кранов у жителей Первореченского и Ленинского районов из-за проверок на ТЭЦ «Восточная». Отключенными окажутся сотни домов более чем на 40 улицах: Адмирала Юмашева, Баляева, Народный проспект, Некрасовская, Луговая, Толстого, Нейбута, Гоголя, Шилкинская, Черняховского, Океанский проспект, начиная с 90-го дома и другие. Снова насладиться нормальным купанием без нагрева воды можно только с 6 августа.

Следующие отключения начнутся с 13 по 20 августа, и на этот раз затронут помимо Ленинского и Первореченского района ещё и Фрунзенский. Отключат только те дома, которые получают тепло от ТЭЦ-1. Позже к ним добавятся и горожане, проживающие в районе Голдобинской теплотрассы.

Из-за ремонта на котельной «Северная» снова пострадают жители Первореченского района. Вдобавок к нему добавится ещё и Советский район. Горячая вода будет отсутствовать с 20 по 27 августа.

После летних сезонных отключений горожанам дадут передохнуть до середины осени. С 17 сентября без горячей воды останутся сначала подпитывающиеся ТЭЦ-2 дома в Ленинском районе. За ней последует проверка Фадеевской теплотрассы, на которой 24 числа и закончатся гидравлические испытания.

Филиал «Приморская генерация» просит жителей Владивостока с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения. Проверка готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона – ежегодная и необходимая задача.