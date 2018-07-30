30 Июль 09:50 2018-07-30T13:03:08+03:00

Спасенный на Земле леопарда колонок-сирота вернулся в дикую природу. Впервые из Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных выписался колонок маленький хищник семейства куньих. Спасенный на Земле леопарда сирота подрос, окреп и смог благополучно вернуться домой в дикую природу. Видео: МРОО "Центр "Тигр""

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Очередного пострадавшего зверя спасли на территории заповедника «Земля леопарда». Маленького хищника из семейства куньих – колонка, нашла женщина посреди автодороги и передала в заботливые руки таёжников. Подняться на лапы ему помогли в Центре реабилитации.

Напуганное и истощённое животное нашла женщина на территории национального парка. Когда она проезжала по дороге, водительница увидела, как одинокий колонок метался по асфальту. Предположительно, хищник мог оказаться на этом месте из-за выноса грязевых потоков во время дождя. Девушка сразу схватила кроху и отвезла его в Центр реабилитации к сотрудникам «Земли леопарда», где ему предстояло окрепнуть и снова вернуться в дикую природу.

Попав в Центр, колонок начал быстро подрастать, но из-за того, что в таком возрасте он ещё сам может стать жертвой, охотясь на других животных, ветеринары помогали ему вырасти и набраться сил. Для еды они подбрасывали ему мясо диких мышей и птиц, а также ухаживали за ним и заменяли маму. Обычно в этом возрасте колонки ходят за матерью, которая добывает для них корм – мышей, птиц, лягушек и насекомых. Через время хорошее обращение со зверем показало свои результаты.

Полностью прийти в норму ему удалось спустя несколько недель. Когда он достаточно окреп для самостоятельной жизни, его вернули обратно в лес. При этом, по словам инженера-исследователя ФГБУ «Земля леопарда» и зоолога МРОО «Центр «Тигр» Екатерины Блидченко, после возвращения в родные края, колонок остался очень тихим и спокойным зверем.

- При приближении человека он постоянно прятался вглубь своей норки, это правильное поведение для дикого животного. На момент выпуска колонок уже был размером с взрослую особь. В лесу он сможет самостоятельно добывать мышей, птиц, лягушек, а также питаться остатками добычи других хищников, в том числе дальневосточного леопарда, — отметила Екатерина.

Так же, отмечается, что оказавшиеся в беде колонок и другие животные в Центре реабилитации (МРОО «Центр «Тигр») содержатся за счет частных благотворителей, которые помогают выхаживать диких зверей и птиц. Например, прошлый раз волонтёры и сотрудники национального парка «Земля леопарда» спасли от смерти восточного широкорота – одну из красивейших птиц Приморья.

СПРАВКА «КП»

Распространенный на юге Дальнего Востока и в Азии, колонок предпочитает селиться в лесах, около рек и озер, но иногда их можно встретить и в населенных пунктах, где они питаются крысами и мышами. Вырастают колонки до 30 см, а красивый и распушенный хвост составляет примерно половину длины всего животного. Окрас меха – рыжевато-охристый, в то время как мордочка имеет бурый оттенок.