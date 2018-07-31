31 Июль 09:12 2018-07-31T09:20:31+03:00

Редкий хищник периодически попадает не только в российские, но и китайские фотоловушки

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У международного аэропорта во Владивостоке появился свой символ. Это дальневосточный леопард Хорс – один из обитателей национального парка «Земля леопарда». Имя краснокнижному животному в 2014 году выбрали именно сотрудники аэропорта. Сейчас они же решили, что Хорс станет визитной карточкой воздушной гавани Приморья.

— Мы назвали его так в честь славянского бога солнца. Владивосток – город на востоке России, где солнце встает одним из первых, и пятнистый хищник с солнечным именем будет достойной и яркой визиткой карточкой аэропорта, - рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Ирина Присяжнюк. - Инсталляция с выбранным символом скоро появится в центре аэровокзального комплекса, где леопард Хорс будет изображен грациозно лежащим на приморской скале.

Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», Хорсу уже около восьми лет, и он периодически убегает за границу, на территорию соседнего Китая.

— Это довольно грациозный и очень интересный хищник, который обладает «двойным гражданством». Фотоловушки фиксировали его не только в России, на территории национального парка «Земля леопарда», но и в КНР. Хорс – леопард-путешественник, который редко сидит на месте и часто радует своей мордочкой, своими боками, хвостом, усами и ушами не только российских ученых, но и зарубежных, - отметил главный специалист по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

Хорс - взрослый хищник с «двойным гражданством». Фото: leopard-land.ru

Справка «КП»

Международный аэропорт Владивосток образован в 1932 году. Во время подготовки к саммиту АТЭС 2012 года был построен новый терминал. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались почти 2,2 миллиона человек. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. С 2013 года аэропорт сотрудничает с Центром «Амурский тигр», национальным парком «Земля леопарда» и Фондом «Природа», организует на территории аэровокзала тематические фотовыставки, рекламные акции и мероприятия.

Международный аэропорт Владивосток уже несколько лет "дружит" с национальным парком "Земля леопарда"Фото: Ксения КРЫМОВА