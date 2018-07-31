2018-07-31T10:34:49+03:00
Общество

День ВДВ 2018 в Приморье: прыжки в фонтан, спасение пленных и солдатская каша

«Голубые береты» отпразднуют профессиональный праздник во Владивостоке и Уссурийске [программа]
Максим Аверкин
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Фото: отпраздновать день ВДВ выходят семьямиФото: отпраздновать день ВДВ выходят семьямиФото: Семен АПАСОВ
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Под оглушительные выстрелы из пулемётов, шелест парашютов десантников и крики боевых мужчин в тельняшках отметят День ВДВ в Приморье. Праздник традиционно с размахом отмечается в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Уссурийске, где приморцы смогут увидеть самое захватывающее представление.

В ближайший четверг, 2 августа, спустя несколько дней после чествования военно-морского флота, в России отметят ещё один военный праздник – День воздушно-десантных войск. Бравые мужчины в тельняшках и с флагами «Войска Дяди Васи» по ежегодной традиции празднуют его ярко и громко. По городам в этот день военные ездят на машинах и поздравляют горожан с праздником, проходят митинги памяти в честь погибших десантников.

Программа празднования Дня ВДВ в этом году в основном пройдёт в Приморье в двух городах: во Владивостоке и Уссурийске. Однако днём они вспоминают и о другом мероприятии, которое проходит почти во всех городах края. Это древняя традиция нырять в фонтаны, сопровождающаяся криком «За ВДВ!» перед прыжком. Однако насколько останутся верны старинным заветам приморские военные в этом году - будет видно.

Уссурийск

Самая насыщенная программа начнётся в Уссурийске на базе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады – территория паращютодрома. Здесь 88-ю годовщину образования воздушно-десантных войск начнут отмечать с 10 часов утра.

Программа стартует с демонстрации сил десантников, и уже с первых минут представления они эффектно появятся перед зрителями, приземлившись на паращютах. После десантирования на поле здесь раздадутся громогласные выстрелы из автоматов и крупнокалиберных пулемётов. Первую часть представления завершит проезд военной техники.

Особенно интересно будет посмотреть на операцию десантников по захвату вражеской точки. Выверенные действия и быстрый налёт на врага с последующим освобождением «пленных» давно стал изюминкой шоу.

Завершит выступление праздничная программа «Гордимся службой ВДВ». Под звуки песен «Расплескалась синева» и других композиций в духе ВДВ можно осмотреть выставочные стенды с оружием, техникой, элементами экипировки и средствами защиты. Не забудьте зайти за солдатской кашей на полевую кухню. Закончится праздник в 13:00.

Владивосток

В краевом центре праздновать День ВДВ начнут с автопробега «Никто кроме нас». С 9 часов утра на острове Русский в районе остановки «Мини ТЭЦ Центральная» сформируется колонна из праздничных автомобилей. Причём, чтобы проехать вместе с ВДВшниками не обязательно отслужить в армии или носить тельняшку (второе - желательно), приглашаются все желающие. После этого они проедут через оба моста через Некрасовкую и так до Дома Молодёжи (пр-т 100 летия Владивостока, 103).

Окончится праздник в 11:00 у памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Десантники помянут минутой молчания боевых братьев и возложат цветы и венки к мемориалу.

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