2018-08-01T06:19:41+03:00
Общество

Сколько бы «верёвочникам» не виться: прокуратура Приморья проводит зачистку пляжей

Первым делом взялись за «оккупированный» аферистами остров Русский. Органы правопорядка просят горожан помочь информацией [горячие телефоны]
Александр ВАСИЛЬЕВ
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«Верёвочники» берут с отдыхающих за проезд по 150 рублей«Верёвочники» берут с отдыхающих за проезд по 150 рублей
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На оккупировавших пляжи на острове Русский «верёвочников» нашлась управа. Приморская прокуратура взялась за незаконных предпринимателей, нагло собирающих с людей деньги за въезд к воде, прикрывая это «экологическими сборами». Сейчас аферистам выданы представления о прекращении деятельности.

С начала купального сезона в Приморье погода не баловала ни местных жителей, ни приезжих гостей. Под многочисленные дожди и низкий температурный фон далеко не все горожане находили смелость выбираться к морю. Однако последняя декада июля выдалась жаркой, и приморцы устремились к воде, прихватив с собой плавки и лежаки. Там-то их уже ждали оголодавшие «верёвочники», почуявшие крупную наживу. Незаконные дельцы стригли с въезжающих по 150 рублей за проезд.

В этой связи на прошлой неделе состоялось совещание под председательством прокурора Фрунзенского района Владивостока Дмитрия Стовбуна. Вопрос на повестке дня – не допустить незаконные поборы и открыть свободным доступ к водоёмам острова Русский. Перейдя от слов к делу они передали досье по горячим точкам в городское управление МВД, и полицейские устроили рейды на точки с незаконными предпринимателями.

Поездка получилась богатая на раздачу административных нарушений. Полицейские поймали нескольких человек, кто занимался незаконным сбором на семи стихийных пляжах – где нет ни асфальтированных парковок, ни оборудованных мест для отдыха. «Верёвочники» перекрывали пляжи в бухтах Тобизина, Парис, Мелководной, на мысах Ахлёстышева (пляжи «Каменный» и «Парадайс»), Вятлина, Поспелова, а также добрались до пляжа «Уют» в посёлке Минка.

За ведение предпринимательской деятельности без документов полиция выдала мошенникам требования о прекращении незаконной деятельности.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток» в краевой прокуратуре, ведомство совместно с полицейскими планирует полностью избавиться от «верёвочников».

- Сейчас анализируем все произошедшие случаи на пляжах с незаконным предпринимательством, в том числе и судебную практику, чтобы не допускать таких «предпринимателей» на места отдыха горожан. У нас есть закон, и он запрещает брать плату за проезд. Мы с полицией прорабатываем эти вопросы и решаем, как можно подействовать на эту ситуацию, чтобы этот закон начал реально работать, - отметили в пресс-службе.

Куда звонить?

Пока же разбираться с нарушителями приходится старыми методами. В частности, помогают и горожане, которые сообщают о них по телефонам прокуратуры: 8 (423) 241-41-64 и полиции: 249-09-26, 265-53-41. Отметим, что по закону проход к воде должен быть бесплатным. Это регулируется шестой статьёй водного кодекса Российской Федерации. Собирать деньги могут только с автомобилистов в одном случае: когда свою машину можно оставить на асфальтированной парковке. Причём деньги собираются только с въезжающих на автомобилях, а не пешеходов.

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