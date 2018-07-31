Готовь сани летом, или Почему важно расплатиться с долгами за тепло

31 Июль 10:00 2018-08-01T06:03:27+03:00

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Сегодня филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проводит летнюю ремонтную кампанию в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Единственная составляющая бюджета на ремонт – своевременные оплаты за коммунальные услуги потребителями.

По данным на 1 июля 2018 года, физические и юридические лица края должны филиалу более 2 млрд рублей. Из них более 1 млрд 700 тысяч рублей приходится на жителей Владивостока, Артёма и Партизанска.

Чтобы энергетики могли качественно подготовиться к зиме и обеспечить закупку топлива, компании приходится прибегать к крайним мерам в отношении неплательщиков: аресту банковских счетов, имущества, транспортных средств. Некоторым должникам даже отказывают в выезде за границу, пока те не оплатят свои долги.

Одна из самых суровых мер – отключение услуги горячего водоснабжения. Из-за колоссальной суммы долга филиал «Приморская генерация» усилил работу именно по этому направлению. Специалисты компании ежемесячно проводят уведомительную работу и выезжают на отключения, а если их не допускают в квартиру для ограничения услуги, то дела передаются в отдел судебной практики.

В июле уже отключили от ГВС 10 должников. Десятки других уведомили о ближайшем отключении в случае неоплаты долгов.

Помимо этого, юристы энергокомпании совместно с приставами за II квартал 2018 года посетили квартиры около тысячи должников, в общей сложности провели порядка 90 совместных с приставами рейдов. За этот период филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК» удалось вернуть более 26 миллионов рублей. Это лишь небольшая часть от общей суммы, подлежащей взысканию.

Так как у энергокомпании нет других источников финансирования кроме платежей потребителей, юристы «Приморской генерации» прибегают ко всем законным мерам воздействия на злостных должников.

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Несмотря на жесткие меры, применяемые в отношении злостных неплательщиков, филиал «Приморская генерация» готов пойти навстречу своим потребителям и предлагает заключить договор о реструктуризации, позволяющий оплачивать накопившийся долг частями.

Чтобы не попасть в 2018 году в черный список должников, не столкнуться с арестами имущества или отключением ГВС, вовремя оплачивайте квитанции за тепло и горячую воду. В случае имеющейся задолженности и невозможности ее единовременного погашения, заключите договор о реструктуризации.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру, в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:

Владивосток: ул. Посьетская, д. 40, ул. Нахимова, д. 1, ул. Лермонтова, д. 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский).

Часы приема: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, д. 101а. Часы приема: понедельник–пятница с 09:30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00;

Артем: ул. Амурская, д. 40, кабинет 10.

Часы приема: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00;

Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5.

Часы приема: понедельник-пятница с 08:30 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.