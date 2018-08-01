Мозолевский пытается вернуть себе монополию в Сахалинской области

1 Авг. 05:59 2018-08-01T06:03:27+03:00

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В последние месяцы в Сахалинской области активно обсуждают возможность объединения саморегулируемых организаций «Сахалинстрой» и «СпецСтройРеконструкция». Почву для размышлений предложил давний сторонник региональной монополии Валерий Мозолевский в мае 2018 года на общем собрании ассоциации «Сахалинстрой».

«Саморегулируемая организация – это со-регулятор управления отраслью, наравне с органами исполнительной власти. Существование двух и более СРО в пределах одного субъекта – абсолютный нонсенс, который ничего кроме неопределенности и хаоса не вносит», – отмечал Мозолевский.

Однако, судя по всему, предложение Валерия Мозолевского не было воспринято всерьёз. На прошедшем в июне общем собрании «СпецСтройРеконструкции» данный вопрос не был включён в повестку для обсуждения.

Нужно отметить, что мотивы руководства «Сахалинстроя» вернуть себе монополию в строительной сфере, связаны с реформой законодательства в сфере саморегулируемых организаций, которая состоялась в 2016 году. Согласно нововведениям СРО получили возможность менять региональную «прописку», чем воспользовались различные организации. Исключением не стала и столичная «СпецСтройРеконструкция», которая в 2016 году зарегистрировалась в Сахалинской области.

До этого на протяжении восьми лет единственной СРО в Сахалинской области была ассоциация «Сахалинстрой». Именно она определяла основные «правила игры» на строительном рынке региона, учитывая отсутствие какой-либо конкуренции.

Валерий Мозолевский был одним из противников данных изменений, неоднократно открыто заявляя о необходимости централизации контроля в строительной сфере. При этом в других регионах Дальнего Востока такая проблема не стоит, а участники строительного рынка достаточно демократично подходят к данному вопросу. Например, в Хабаровском и Приморском краях действуют по три строительных СРО, а в Амурской области и Республике Саха (Якутия), как и на Сахалине, зарегистрированы две саморегулируемые организации.

В целом на фоне изменения политики федерального центра в отношении развития Дальнего Востока попытки устроить монополию в строительной сфере выглядят достаточно странно и расходятся с курсом, декларируемым лично главой государства Владимиром Путиным.

– Справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни, – отмечал президент России на прошедшем в апреле 2018 года заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции.