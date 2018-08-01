До кустов бежать не надо: во Владивостоке возрождают старейший туалет

1 Авг. 06:15 2018-08-01T08:26:28+03:00

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Реконструкцией туалета на Спортивной набережной Владивостока занялась городская администрация. Существовавшая ещё с советских времён уборная на популярном у горожан пятачке стала одним из проектов, победивших в голосовании за обустройство общественных пространств. Сортир планируют сдать под ключ до конца ноября этого года.

В марте 2018 года во Владивостоке прошло голосование за обустройство общественных пространств города. Жителям краевого центра предложили на выбор несколько проектов, среди которых лидировали: видовая площадка на сопке Бурачка (Чуркин), тропа здоровья вдоль Амурского залива и общественный туалет на Спортивной набережной. Просторный и доступный клозет в центре города - давняя мечта всех горожан.

Раньше туалет находился на набережной в советские времена | Фото: администрация Владивостока

Как уже ранее писала «Комсомолка», туалет на популярном у горожан месте отдыха открылся еще в советское время, а в конце 90-х общественный сортир закрыли до лучших времен. До наших дней отхожее место дожило в виде двух прикрытых жестью помещений для уборщиков. Первое выделили под складирование пакетов с мусором, второе – для подсобки. Теперь же на разрухе началось бойкое реконструирование – на месте возвели забор, за которым подрядная компания уже сложила строительные материалы.

В планах администрации - грандиозное строительство. По проекту туалет оборудуют восемью кабинками для мужчин и шестью для женщин, при этом на каждой стороне установят места под маломобильных граждан. При реконструкции сортира используют последний писк международной моды. Из-за того, что на набережной периодически орудуют вандалы, вся сантехника будет выполнена из нержавеющей стали, как в лучших аэропортах мира – в Сеуле и Гонконге. К тому же комфортно здесь будет и зимой – планируется провести отопление.

Всего в туалете разместят 14 кабинок | Фото: администрация Владивостока

- Спортивная набережная является одним из любимых мест отдыха как у самих жителей Владивостока, так и у его многочисленных гостей. Кроме этого, она является площадкой проведения различных массовых мероприятий. Но в настоящее время здесь отсутствуют благоустроенные туалеты, подключенные к централизованным коммунальным системам, — рассказывает начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина.

Пока же горожанам, не привыкшим бегать по кустам, приходится ходить в другие туалеты. Преимущественно платные. Один из них находится рядом с парком развлечений, другой – зелёные кабинки в начале пляжа, у фонтанов. Бесплатный можно найти рядом с фудкортом – он установлен в скале у волейбольной площадки. Новый же общественный туалет планируют открыть в конце ноября этого года.

Сантехнику изготовят из антивандальных материалов | Фото: администрация Владивостока

СПРАВКА «КП»

Всего во Владивостоке находится семь стационарных общественных бесплатных туалетов. Найти их можно в подземных пешеходных переходах в районе пересечения Светланской и Алеутской, Светланской и Океанского проспекта, на улице Светланской, 44 (сквер Центральный), Прапорщика Комарова, 18 (сквер Почетных граждан) и Посьетской, 24 (сквер Ленина), а также в сквере Муравьева-Амурского и в Адмиральском сквере. Время работы – с 7.00 до 21.00.