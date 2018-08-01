2018-08-03T06:07:43+03:00
Общество

«Тут какое-то китовое раздолье»: на Чукотке морские млекопитающие чешутся при людях и позируют для селфи #сочныеновости

В интернете набирает популярность видео из национального парка «Берингия» [видео]
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Серые киты на Чукотке иногда участвуют в фото- и видеоссессиях. Фото: ria.ruСерые киты на Чукотке иногда участвуют в фото- и видеоссессиях. Фото: ria.ru
Изменить размер текста:

Сотрудникам нацпарка «Берингия» в Чукотском автономном округе удалось сделать редкие кадры с серыми китами — обитателями Берингова моря. Они ведут себя очень раскрепощенно и даже участвуют в фото- и видеоссессиях.

Своими наблюдениями с подписчиками страницы в Facebook.com поделился заместитель директора национального парка по науке Максим Антипин:

— Много раз видел мормлеков на близком расстоянии, но впервые наблюдаю серого кита, который не отказывается позировать для селфи.

На видеозаписи, сделанной у берегов Чукотки, на мелководье, автор говорит морскому млекопитающему «Привет-привет!». Кит позирует, но недолго, а затем начинает чесать брюхо о гальку.

— Вобщем, тут какое-то китовое раздолье, - сделал вывод специалист.

«Кайф какой! Мне кажется, я бы к нему прыгнула в воду», «Можно было дойти пешком. В болотниках точно можно это сделать», «Очень круто. Я бы и без болотников пошла», «В 2008 году на Аване я в резиновых сапогах так в воду пошла, хотела за плавник кита потрогать, а он так быстро ушёл, что я не успела. Он услышал видимо, что к нему бешеный двуногий торопится. Больше не удавалось увидеть чешущегося кита», - комментируют уже второй день подписчики страницы.

Еще один видеоролик с китом - на этот раз уже без общения с человеком - появился на страницах самого Максима Антипина и национального парка «Берингия». Прибрежный обитатель зачерпывает (всасывает) и фильтрует грунт, при этом успевая почесываться о гальку. Съемки проходили 30 июля около мыса Чаплина.

Селфи с китом на Чукотке.

Сочные новости.

Еще больше материалов по теме: «Сочные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Зарезал, а потом застрелил: наркоман из Артёма «словил приход» и убил девушку
Юные приморцы узнают, что такое "Кванториум"
В центре Владивостока японская "электричка" сбила китайских туристов
Великовозрастный детина стащил у родителей-пенсионеров заначку на чёрный день
"А напоследок удар табуреткой": пять приморцев ответят за смерть недруга
В Дальнереченске поймали лихача на «Королле»
Президента Филиппин позвали на ВЭФ за российским оружием
Хозяин магазина на "Заре" поил местных жителей "палёнкой"
Начальником владивостокских автобусов станет экс-командир надводных кораблей
Неизвестные застрелили трёх тигров, а шкуры продали иностранцам
Служебная овчарка «унюхала» вора и привела полицейских прямо к нему домой
На Седанке, Чайке и Санаторной "верёвочники" отбирают деньги у горожан
Спасатели вытащили из вод Горностая путешественника на надувном матрасе
Елена Новицкая станет главврачом Дальзаводской больницы Владивостока