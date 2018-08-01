1 Авг. 18:08 2018-08-03T06:07:43+03:00

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Сотрудникам нацпарка «Берингия» в Чукотском автономном округе удалось сделать редкие кадры с серыми китами — обитателями Берингова моря. Они ведут себя очень раскрепощенно и даже участвуют в фото- и видеоссессиях.

Своими наблюдениями с подписчиками страницы в Facebook.com поделился заместитель директора национального парка по науке Максим Антипин:

— Много раз видел мормлеков на близком расстоянии, но впервые наблюдаю серого кита, который не отказывается позировать для селфи.

На видеозаписи, сделанной у берегов Чукотки, на мелководье, автор говорит морскому млекопитающему «Привет-привет!». Кит позирует, но недолго, а затем начинает чесать брюхо о гальку.

— Вобщем, тут какое-то китовое раздолье, - сделал вывод специалист.

«Кайф какой! Мне кажется, я бы к нему прыгнула в воду», «Можно было дойти пешком. В болотниках точно можно это сделать», «Очень круто. Я бы и без болотников пошла», «В 2008 году на Аване я в резиновых сапогах так в воду пошла, хотела за плавник кита потрогать, а он так быстро ушёл, что я не успела. Он услышал видимо, что к нему бешеный двуногий торопится. Больше не удавалось увидеть чешущегося кита», - комментируют уже второй день подписчики страницы.

Еще один видеоролик с китом - на этот раз уже без общения с человеком - появился на страницах самого Максима Антипина и национального парка «Берингия». Прибрежный обитатель зачерпывает (всасывает) и фильтрует грунт, при этом успевая почесываться о гальку. Съемки проходили 30 июля около мыса Чаплина.

Селфи с китом на Чукотке.