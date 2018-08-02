Налоги на квартиры и дачные участки будут зависеть от кадастровой оценки

2 Авг. 07:20 2018-08-03T07:30:02+03:00

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До недавнего времени в России стоимость недвижимости определяли независимые оценщики, действующие на коммерческой основе. Теперь эта обязанность возложена на специальные государственные учреждения. В регионе эти полномочия исполняет Центр кадастровой оценки, созданный в декабре 2017 года. Об изменениях в законодательстве и о том, как они повлияют на личные бюджеты жителей Приморья, рассказал директор краевого департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский.

Александр Подольский.Фото: Олег БЕЛОВ

Рыночная стоимость

– Александр Сергеевич, чем отличается новый порядок оценки недвижимости от действовавшего ранее?

– Раньше налог на недвижимое имущество начислялся от инвентаризационной стоимости объекта, но в ближайшее время – предположительно с 2020 года – он будет начисляться от кадастровой стоимости. Сейчас сведения о недвижимости несовершенны, поскольку раньше многие факторы при проведении оценки просто не учитывались. Новая система принимает во внимание максимальное количество данных, которые впоследствии повлияют на кадастровую стоимость и размер налога на имущество и землю.

– Кого коснутся изменения в законодательстве?

– Новая система затрагивает практически каждого жителя Приморья. Поэтому каждый собственник квартиры, дачного участка, машиноместа или иной недвижимости заинтересован в том, чтобы сведения о его объекте были достоверными.

– Какие критерии учитываются при проведении кадастровой оценки?

– Например, будут учтены сведения о материале стен объекта, дате его постройки, площади, месте расположения и другие. Во многих случаях это позволит снизить налог. Поэтому очень важно, чтобы информация была достоверной и не получилось так, что человек, имея, например, деревянный ветхий дом, платил за него, как за кирпичный.

– Насколько, по вашему мнению, кадастровая оценка будет отличаться от рыночной стоимости того или иного объекта недвижимости?

– В идеале суммы должны совпадать. Качественная оценка позволит достичь справедливости в налогообложении объектов недвижимости.

Кто вычисляет цену?

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о задачах Центра кадастровой оценки Приморского края.

– До конца этого года специалистам предстоит собрать сведения обо всех объектах капитального строительства и земельных участках лесного фонда, находящихся на территории Приморского края. Их число в регионе – более 1,3 миллиона. Сотрудники этого учреждения специализируются только на данной деятельности и проводят ее в соответствии с методиками, которые разработаны Министерством экономического развития России. Центр кадастровой оценки Приморского края ведет сбор, актуализацию информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, а также формирование базы данных об объектах недвижимости.

– А если владелец будет не согласен с суммой, в которую определили стоимость его недвижимости?

– Центр кадастровой оценки будет рассматривать обращения правообладателей, консультировать людей по вопросам, связанным с определением кадастровой стоимости, исправлять ошибки, допущенные при определении стоимости. В 2019 году на сайтах этого учреждения, департамента земельных и имущественных отношений края и Росреестра будут опубликованы предварительные результаты оценки, и у владельцев недвижимости будет возможность в течение двух месяцев оспорить эти данные в случае несогласия с ними.

– На рынке недвижимости случаются колебания то в сторону повышения стоимости, то наоборот, цены падают. Будут ли учитываться эти процессы при определении кадастровой стоимости?

– По закону кадастровая оценка будет проводиться не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года. Кроме того, вводится понятие внеочередной кадастровой оценки. Внеочередная оценка будет проводиться после 1 января 2020 года в случае снижения индекса цен на рынке недвижимости на территории края на 30 процентов и более.

Зачем нужна декларация?

– Могут ли приморские собственники заранее повлиять на оценку своей квартиры или дачного участка, чтобы потом не пришлось вступать в полемику с государственным учреждением?

– Мы призываем жителей края принять участие в этом процессе. Для этого необходимо до конца текущего года подать декларацию о характеристиках своих объектов недвижимости в Центр кадастровой оценки Приморья. В перечень объектов, подлежащих декларированию, входят здания, сооружения, помещения, имущественные комплексы, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также земельные участки, находящиеся в собственности.

– Александр Сергеевич, декларации нужны для того, чтобы облегчить работу сотрудников Центра кадастровой оценки? Или это в интересах самих собственников?

– Судите сами. Сведения об объекте недвижимости, занесенные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Росреестра, не всегда соответствуют действительному положению дел. Например, здание может находиться в аварийном состоянии, но в ЕГРН эти сведения отсутствуют. Тогда кадастровая стоимость объекта окажется выше реальной рыночной. Допустим, частный дом сгорел, но информация об этом не попала в реестр, и бывшему владельцу, ставшему погорельцем, начислят налог на недвижимость по устаревшим данным. В ЕГРН зачастую отсутствуют сведения о том, имеются ли инженерные коммуникации в том или ином дачном поселке, насколько он отдален от города. А эти данные также влияют на сумму кадастровой оценки. Поэтому, конечно, собственники заинтересованы в том, чтобы характеристики их объектов недвижимости были максимально полными и достоверными. Добавлю, что кадастровая оценка также повлияет на расчет ставок арендных площадей и выкупной цены земельных участков, а не только на уровень налогообложения.

– Как будет произведена оценка, если владелец недвижимости все-таки не подаст декларацию?

– В этом случае кадастровая оценка будет проведена по тем данным, которые занесены в Единый государственный реестр недвижимости. Поэтому мы настоятельно рекомендуем жителям Приморья воспользоваться возможностью предоставления декларации. А перед подачей этого документа ознакомиться с характеристиками объекта недвижимости, содержащимися в ЕГРН на сайте Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (rosreestr.ru).

Справка «КП»

Декларация подается правообладателем объекта недвижимости или его представителем по доверенности. К декларации прикладываются документы, подтверждающие наличие прав на объект недвижимости. Если с декларацией обращается представитель заявителя, необходимо предоставить доверенность, подтверждающую его полномочия, выданную и оформленную в соответствии с действующим гражданским законодательством. Общий срок рассмотрения декларации составляет 20 рабочих дней от даты регистрации поступившего в Центр кадастровой оценки документа. По итогам рассмотрения декларации заявитель получит уведомление об учете информации, содержащейся в декларации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа.

Конкретно!

Декларацию можно подать тремя способами:

1. В форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: declaration@primcko.ru;

2. Почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова, 49, офис 505;

3. При личном обращении в КГБУ «ЦКО» по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова, 49, офис 505;

Время приема: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Форма Декларации и примеры ее заполнения размещены на официальном сайте КГБУ «ЦКО» по электронному адресу: http://primcko.ru.