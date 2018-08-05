Ничьей закончился матч между «Лучём» и «Балтикой»

СЕГОДНЯ 04:55 2018-08-05T05:05:21+03:00

Игра получилась агрессивной, но будто заколдованный мяч никак не хотел лететь в ворота

Изменить размер текста: A A

Накануне, 4 августа, на стадионе Динамо встретились две футбольные команды - владивостокский «Луч» и калининградская «Балтика». Длительная борьба за голы так и не выявила победителя - никто из футболистов не забил мяч в ворота противника.

Как сообщает пресс-служба ФК «Луч», противостояние самой восточной и самой западной команд ФНЛ открыло 4 тур Олимп-Первенства России. Гости приехали в краевой центр прервать полосу неудач и обыграть жёлто-синих. Но не тут-то было.

Первым попытался забить гол Максим Машнёв из «Луча». Пробив по воротам с 25 метров мяч полетел в ворота, но «балтиец» Евгений Помазан сумел перехватить мячик. После этого жёлто-синие ещё имели несколько подходов к штрафной, но защита гостей справлялась атаками владивостокцев.

- «Балтика», конечно, обладает мастеровитыми футболистами, большинство из которых прошло школу Премьер-лиги: на всех игроков приходится больше 1000 сыгранных матчей. Гости очень хорошо переходили из обороны в атаку, — отмечает пресс-служба.

Во время матча полузащитник клуба «Балтика» Дмитрий Торбинский сумел убрать оппонента на ложном замахе и технично пробил в угол. Однако мяч пролетел рядом с воротами, не долетев до сетки. Полузащитник «Луча» Давид Дзахов тоже отметился угловым ударом, но мяч так же пролетел мимо.

Защитник красно-синих Андрей Буйволов попытался в начале второго тайма пробить угловой, но мяч полетел точно в сторону створа, облегчив работу вратаря. После этого «Балтика» стала вести себя агрессивней на поле, однако и жёлто-синие стали отвечать на их игру быстрыми атаками.

На помощь приморцам отравили двух нападающих Илью Визновича и Ивана Хлебородова, а чуть позже - Станислава Прокофьева. Последний смог добраться до ворот противника и ударить по мячу, но кожаный шарик пролетел выше. После этого Илья так же мощным ударом постарался выбить одно очко для команды, но будто заколдованный в этот день мяч попал в штангу.

Несмотря на все обмены ударами, мяч так и не побывал в воротах ни одной из команд. Матч окончился ничьей.

Следующий матч «Луч» проведёт дома. Жёлто-синие встретятся с командой «Нижний Новгород» 8 августа. Пока владивостокская команда находится на 14 месте в Олимпе-Первенстве России по футболу среди команд клуба ФНЛ сезона 2018-2019. Новгородцы держатся на 9-м месте.