Досуг в Приморье: сражение за сопку Заозёрную, средневековая кухня и платье Людмилы Гурченко

СЕГОДНЯ 02:27 2018-08-03T02:27:21+03:00

На выставке можно увидеть сценические или вечерние наряды, принадлежавшие звездам отечественного кино. Фото: Сергей КИРЬЯНОВ

«Комсомолка» представляет афишу культурных и развлекательных событий – что посмотреть в ближайшую неделю

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Постановочный бой к 80-летию Хасанских событий

Военно-историческая реконструкция «Хасан за нами» проводится в Приморье с 2013 года. Но вот в парке Владивостока пройдет впервые. Организаторы планируют устроить и показать горожанам постановочный бой, посвященный одному из этапов Хасанского сражения, произошедшего в 1938 году. Если быть точными, то именно сражение за сопку Заозерная. В нем примут участие 50 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска и Хабаровска.

– Все они – члены военно-исторических клубов, имеющие свою исторически достоверную форму, – рассказал командир военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт» Вячеслав Земдиханов. – Приедут и реконструкторы из Японии.

Кроме того, гостям покажут в действии танк Т-26. Он находится на ходу и тоже будет задействован в реконструкции. Также гости оценят экспозицию «Быт солдат во время Хасанского сражения».

Парк Минного городка,

4 августа с 12.00.

Вход свободный.

В грандиозной реконструкции примут участие 50 участников из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и Японии. Фото предоставлено военно-историческим клубом «Первый Дальневосточный фронт»

Выставка из фонда Александра Васильева

На экспозиции в приморской галерее представлены наряды и аксессуары любимиц миллионов – Любови Орловой, Лидии Смирновой, Людмилы Целиковской, Клары Лучко, Натальи Фатеевой, Майи Плисецкой, Алисы Фрейндлих, Натальи Селезнёвой, Людмилы Гурченко. У каждого наряда – своя история. Что-то из экспонатов Александру Васильеву дарили уже потомки кумиров, зная, что он коллекционирует винтажную одежду, а что-то приходилось покупать или даже воссоздавать.

На выставке можно увидеть сценические или вечерние наряды, принадлежавшие звездам отечественного кино 1930 – 2000 годов. И через них можно проследить, как менялась мода обычных советских женщин, ведь после выхода очередного фильма с кумиром поклонницы старательно копировали образы: одежду, прическу, крой и цвет платья, модель обуви.

– Всего на выставке можно увидеть 38 платьев, 92 открытки, 89 предметов, среди которых туфли, шляпки, перчатки, обувь, бижутерия, духи, косметика, – рассказали сотрудники галереи.

Приморская государственная картинная галерея, Алеутская, 12, Парадный зал

С 11:00 до 19:00, выходной день – понедельник.

Цена билетов: взрослый – 200 руб, студенты и пенсионеры – 150, школьники – 100.

Фото: Сергей КИРЬЯНОВ

Фестиваль народных ремёсел и традиций

В субботу, 4 августа, в городе Фокино пройдет уже пятый по счету фестиваль народных традиций и ремесел «Кустари». И, как обычно, программа обещает быть очень насыщенной.

Гостей ждут различные мастер-классы: кузнечный, гончарный, по росписи керамики и по дереву, валянию, плетению, лэмпворку и другим ремеслам, а также ставшие уже традиционными народные игры и забавы, выставка-ярмарка народных ремесел.

Проголодавшихся ждет средневековая кухня. Отведав которой, самое время будет пуститься в пляс под живую музыку или встать в хоровод.

Кроме того, на фестивале пройдет конкурс на самый лучший пирог.

Город Фокино, переулок Заречный, 16, музей-мастерская «Жар-птица»

4 августа с 11:00 до 17:00.

Цена билетов: взрослый – 150 рублей, дети и инвалиды – 50 рублей, пенсионеры по возрасту – 100 рублей. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

В Фокино гостей ждут различные мастер-классы. Фото: Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

«Фотосушка» и концерт молодых музыкантов

Сравнительно недавно пришедшее во Владивосток, но уже полюбившееся многим и ставшее популярным движение, известное как «фотосушка», празднует первый свой юбилей. Состоится пятая по счету «сушка» в приморской столице. Горожан приглашают принять участие в ней и напоминают простые условия: любой желающий может повесить свой снимок на веревке с помощью бельевых прищепок. Можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание будущему обладателю фотографии. В обмен – забрать любой другой приглянувшийся снимок.

А заодно послушать дневной концерт молодых музыкантов Владивостока, организованный в рамках проекта квартирника «Lampa».

Пешеходная территория на улице Адмирала Фокина,

4 августа с 12:00

Вход свободный.

Фото: Алексей КОНДАРТ

Концерт 11-летней пианистки Александры Довгань

Юная, но очень талантливая пианистка выступит на приморской сцене впервые. Александре Довгань всего 11 лет, но она уже имеет внушительный список наград, среди которых и гран-при на Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Cоmpetition. Александра является стипендиатом фонда «Новые имена», фондов Владимира Спивакова и Мстислава Ростроповича.

Для владивостокских зрителей она исполнит на фортепиано произведения таких всемирно известных композиторов, как Сергей Прокофьев, Иоганн Себатьян Бах, Фредерик Шопен и другие.

Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал, Фастовская, 20

5 августа в 13:00.

Цена билетов: 500 – 1500.