Владивосток протестует против банкиров АТБ
Около 20 человек развернули плакаты с лозунгами, обличающими банк АТБ
Люди оказались наедине со своими финансовыми проблемамиФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Обманутые недобровосовестными застройщиками жители Владивостока вышли на митинг против коммерческого произвола.
Как сообщает корреспондент "КП", около 40 человек развернули плакаты с лозунгами, обличающими банк АТБ. Среди них ветераны труда, пенсионеры, инвалиды. Люди хотят лишь одного: "Верните наши деньги".
Обманутые вкладчики - а среди них далеко не самые преуспевающие жители Владивостока, дюди, по копейке собиравшие достаток на бесстыдную старость, - сегодня вынуждены выходить в центр Владивостока с лозунгами.
Ранее КП сообщала о многомиллионных вкладах, которые по-прежнему находятся в руках московской ООО "ФПК".