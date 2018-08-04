2018-08-04T06:20:08+03:00
Общество

Владивосток протестует против банкиров АТБ

Около 20 человек развернули плакаты с лозунгами, обличающими банк АТБ
Игорь Сорокин
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Люди оказались наедине со своими финансовыми проблемамиЛюди оказались наедине со своими финансовыми проблемамиФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Обманутые недобровосовестными застройщиками жители Владивостока вышли на митинг против коммерческого произвола.

Как сообщает корреспондент "КП", около 40 человек развернули плакаты с лозунгами, обличающими банк АТБ. Среди них ветераны труда, пенсионеры, инвалиды. Люди хотят лишь одного: "Верните наши деньги".

Обманутые вкладчики - а среди них далеко не самые преуспевающие жители Владивостока, дюди, по копейке собиравшие достаток на бесстыдную старость, - сегодня вынуждены выходить в центр Владивостока с лозунгами.

Ранее КП сообщала о многомиллионных вкладах, которые по-прежнему находятся в руках московской ООО "ФПК".

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