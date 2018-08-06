СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-06T11:40:42+03:00

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На «Земле леопарда» поселились самые редкие копытные юго-запада Приморья. В объективы фотоловушек попали сразу два краснокнижных горала. Ранее это краснокнижное животное отмечалось камерами национального парка лишь однажды.

До этого случая фотоловушки «Земли леопарда» лишь однажды зафиксировали горала в 2017 году. Новые снимки редчайших копытных были получены спустя год, когда в объективах камер в течение нескольких месяцев оказались сразу две особи. В одном и том же районе в северной части нацпарка отметились уже известный специалистам горал, а также еще один «новичок». Их отличили по форме рогов, которые являются своеобразным паспортом животного.

Появление редкого горала на охраняемой территории «Земли леопарда» говорит о том, что природоохранные меры помогли сохранить местную группировку этих копытных, на которых в том числе охотятся хищники. Охрана от браконьерства и ежегодная подкормка зверей в нацпарке - залог нормального поддержания кормовой базы дальневосточного леопарда, именно этот факт позволяет выжить даже самой редкой его потенциальной добыче.

О том, почему горал настолько редок для наших краёв, говорит научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Пётр Сонин.

— Главное препятствие для расселения амурских горалов – недостаток пригодных мест обитания. Эти ловкие копытные предпочитают горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. Глубокий снег для них смертельно опасен: в отличие от других копытных горалы не умеют добывать пищу, разбивая снежную толщу копытами, именно поэтому они крайне избирательны в выборе мест своего обитания.

Справка "КП":

Амурский, он же длиннохвостый, горал – единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Занесен в Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации. Общая численность этих представители подсемейства козлиных науке не известна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках. В юго-западном Приморье ученые не фиксировали горалов с начала 70-х годов прошлого столетия, и лишь в 2012 году, еще до создания нацпарка, сотрудниками ИПЭЭ РАН был отмечен единичный случай присутствия здесь этого копытного.