Тысячи владивостокцев остались без горячей воды из-за работ на «Фадеевской» теплотрассе

СЕГОДНЯ 06:05 2018-08-06T09:22:51+03:00

Некоторые горожане пока ещё могут насладиться тёплой водой из крана, но это продлится недолго [график]

Изменить размер текста: A A

Очередные отключения горячего водоснабжения начались во Владивостоке из-за плановой перекладки «Фадеевской» теплотрассы. Проверить работу бойлеров или вспомнить, где находятся кипятильники, придётся жителям четырёх районов краевого центра уже на этой неделе.

Ранее «Комсомольская правда» - Владивосток» писала, что 30 июля рабочие «Приморской генерации» АО «ДГК» начали сезонные испытания гидравлических систем. Отключение потребителей проходит в несколько этапов до 27 августа.

Теперь, по данным компании, под отключения горячей воды попали ещё несколько тысяч жителей из четырёх районов города. Это связано с заменой участков магистральных трубопроводов «Фадеевской» теплотрассы. Некоторые работы начались ещё с начала августа. Ждать появления долгожданной тёплой водички в кране и нагретого змеевика придётся долго – ровно месяц. Воду планируют дать 5 сентября.

В пресс-службе АО «ДГК» рапортуют, что реконструкция тепловых сетей – вещь очень важная и нужная. Благодаря этим работам повысится надёжность систем теплоснабжения и в будущем обеспечит своевременное появление горячей воды. Нужно лишь потерпеть. Однако насколько в итоге затянется ожидание – пока приходится лишь гадать.

Отметим, что ещё не все запланированные дома отключили от горячей воды. В некоторых зданиях можно ещё свободно поплескаться в ванной или быстренько принять душ. Например, по данным наших читателей, в Ленинском районе жители улиц Невельского и Ладыгина сегодня успели умыться утром в тёплой воде.

Всего от горячей воды отключат несколько сотен домов во Фрунзеском, Ленинском, Первомайском и Советском районах по следующим адресам:

Со 2 августа по 5 сентября:

- Академический: 2;

- Володарского: 8, 8а;

- Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

- Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;

- Карла Либкнехта: 10а;

- Карякинская: 29;

- Ковальчука: 3, 6, 26;

- Лазо: 6;

- Махалина: 3;

- Металлистов: 3, 5;

- Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

- Петра Великого: 3, 3/б;

- Пионерская: 1;

- Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

- Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

- Светланская: 45, 47, 49, 54, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 55б, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;

- Славянская: 17;

- Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10;

- Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;

- Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

- Экипажная: 8/1.

С 5 августа по 5 сентября:

- Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

- Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

- Владикавказская: 1, 5;

- Воропаева: 5, 33, 33а;

- Горийская: 1, 4, 6, 6а;

- Громова: 2, 4, 6, 8. 10, 12;

- Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

- Зейская: 4, 4/2, 5, 12;

- Ивановская: 6а, 15, 17, 19, 28;

- Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 17, 23;

- Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

- Луговая: 21, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;

- Матросская 5-я: 21;

- Матросская 7-я: 33а;

- Невельского: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;

- Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87;

- Новоивановская: 3;

- Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

- Сабанеева: 22, 22у, 24;

- Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

- Спиридонова: 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 34, 37, 42, 44;

- Стрелковая: 46, 16б, 22а, 50;

- Трудовых Резервов: 5, 7;

- Тунгусская: 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 63, 65, 69;

- Фадеева: 31, 35, 43, 45;

- Флотская 1-я: 50, 56;

- Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 13, 19, 21;

- Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46.