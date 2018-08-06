Коль дожить не успел, так хотя бы допеть! Во Владивостоке сотни горожан пришли послушать песни Высоцкого

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-06T13:11:57+03:00

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Песни Владимира Высоцкого навеки в памяти у всех россиян, и прошедший во Владивостоке 3 августа фестиваль бардовской песни «Парус» - очередное тому доказательство. Больше 50 исполнителей собрались на Спортивной набережной спеть песни знаменитого артиста. В этом году оценивать музыкантов от «Комсомольской правды» вызвалась певица Ляля Алексакова.

Номера представляли под весёлые и драматичные песни ВысоцкогоФото: Сергей ТАРАСОВ

Для краевого центра фестиваль «Парус» - не просто рядовое событие. Третий год песни Владимира Высоцкого на большом и ярком концерте исполняют профессиональные и совсем юные исполнители. «Кони привередливые», «Почему аборигены съели Кука», «Скалолазка», «Корабли постоят» - все эти стихи милы каждому участнику и гостю музыкального праздника, который в очередной раз устроили на Спортивной набережной города при поддержке оператора Pacific Media.

Участники выкладывались в полную силуФото: Сергей ТАРАСОВ

- Фестиваль организован на высочайшем уровне. Все номера - это море интересных идей и потрясающих исполнителей. Я очень рада, что у нас проводятся такие конкурсы - это даёт возможность ознакомиться с творчеством Высоцкого, найти в забытых произведениях что-то новое, — поделилась своим впечатлением с «Комсомольской правдой» - Владивосток» от праздника Ляля.

На концерт пригласили музыкантов эстрадного оркестра МГУ им. НевельскогоФото: Александр Тарасов

На фестиваль пришло больше 50 исполнителей. Перед началом все они рассказали, что творчество Высоцкого они полюбили за правдивость и прямоту слов, свободолюбие в каждой строчке и злободневность поэтики. После представления начались яркие представления от музыкантов: пение под танцы в окружении аборигенов и разноцветных животных, оригинальные номера со стульями, а один из школьников спел во время игры в шахматы. Для зрителей организовали концерт – с участием профессиональных хореографических коллективов, музыкантов эстрадного оркестра МГУ им. Невельского.

Участницы пели песни в вечерних платьяхФото: Сергей ТАРАСОВ

Нашлось здесь место и для двух учениц Ляли Алексаковой - Татьяне Киселёвой и Евгении Боровичёвой. Первая девушка подарила зрителям номер на песню «В жёлтой жаркой Африке», а вторая – исполнила тревожные строки песни «Беда».

Номера представиляли на любой вкусФото: Сергей ТАРАСОВ

- Оценка ребят это тяжёлый моральный выбор. Потому что ты знаешь, что от твоего мнения зависит настроение и участников, и кто будет признан в городе лучшим. Хоть на фестивале и выступили мои ученицы, но я не давала им форы, - рассказывает Ляля. — Моё отношение к ним больше родительское, когда со своими детьми ты строже, чем с другими. Им ещё предстоит учиться, ведь становление артиста – это очень долгий процесс.

На фестивали выступили и барабанщикиФото: Сергей ТАРАСОВ

Когда песни стихли и номера закончились, наступила самая тяжёлая для жюри работа – оценивать участников. А это всегда сложная задача, ведь как можно выбрать из столь широкого выбора талантливых музыкантов всего одного?

Жюри долго спорило о выборе победителяФото: Сергей ТАРАСОВ

- В своих речах за своих участников мы бились не на жизнь, а на смерть. Мы очень долго совещались, голосовали, переубеждали друг друга, ведь у каждого своё мнение. Спорили очень много, и в итоге всё же смогли выбрать победителя, - увлечённо отмечает певица.

Главный приз получил школьник Матвей МакаровФото: Сергей ТАРАСОВ

Победителем стал школьник Матвей Макаров, с надрывом исполнивший строки: «Неуверенно и не спеша, словно капельки пота из пор, из-под кожи сочилась душа» из песни «Прерванный полёт». В награду за его успешный творческий номер он получил Гран-при фестиваля – 30 тысяч рублей. Также лауреатами фестиваля стали Валерий Кузьмичев, Андрей Присяжнюк и другие.