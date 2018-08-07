На космических снимках Владивостока разглядели очертания динозавра

СЕГОДНЯ 07:18 2018-08-07T09:04:39+03:00

Именно доисторическая рептилия вспомнилась пользователям соцсетей после просмотра фотографий космонавта Олега Артемьева

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Российский космонавт Олег Артемьев разместил в своем инстаграме фотографии, на которых запечатлены виды Владивостока из космоса. Пользователи соцсети моментально отреагировали на завораживающие кадры, при этом многие подписчики отметили, что столица Приморья из космоса напоминает им динозавра.

— Владивосток знаменит не только тем, что считается одним из крупнейших тихоокеанских портов России. Уникальное географическое положение города в сочетании со своеобразным рельефом местности – вот, пожалуй, главное, что отличает его от многих других российских городов. Впечатляет даже из космоса! Согласны? — пишет в своем инстаграм-аккаунте Олег Артемьев.

olegmks Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Владивосток с борта МКС.

Снимки космонавта порадовали пользователей. Комментаторы соглашаются в одном, что очертания Владивостока напоминают им динозавра. Некоторые подписчики попросили Олега сфотографировать еще что-нибудь эдакое (орфография авторов сохранена. - прим. ред.).

— Олег! Сфотографируйте пожалуйста город Брянск если мимо пролетать будете, — предложил идею пользователь с ником zek32.

— Усть-Илимск если можно сфотографируйте пожалуйста! Это небольшой сибирский городок на Ангаре. Очень скучаю по родному городку), — пишет dorozhkina_alena.

По мнению космонавта, уникальное географическое положение в сочетании с рельефом отличает Владивосток от других городов России. Фото: Олег Артемьев.

— Вы будете пролетать над Украиной? — спрашивает yarik.kot05, явно желая предложить очередную идею для фотосессии.

Но в основном пользователи благодарят космонавта за проделанную работу и отличные снимки.

Университетская набережная на острове Русском и Приморский океанариум. Фото: Олег Артемьев.

— Олег Германович, Вы - ходячая, ой, нет, летающая энциклопедия, — похвалила его alyonayakowlewa.

Справка "КП":

Олег Германович Артемьев — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й космонавт СССР/России и 537-й космонавт мира. Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М» в марте-сентябре 2014 года к Международной космической станции.

До поступления в отряд космонавтов работал инженером-испытателем в РКК «Энергия». Участник 14 и 105-суточных подготовительных экспериментов по программе «МАРС-500», имитирующих полёт на Марс. Почётный гражданин города Байконура.