Зуб за зубы: прокуратура Приморья оштрафовала директора школы, где унижали второклассника

СЕГОДНЯ 08:04 2018-08-07T08:36:16+03:00

Лидия Ергиева (на фото из её в Одноклассников) уволилась из школы | Фото: pixabay.com

Ребёнка заставляли чистить зубы перед всем классом в отместку за то, что его родители не сдали деньги на новые жалюзи

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Излишняя любовь к гигиене и обустройству своего класса принесла одни неприятности учительнице из Артёма. Классный руководитель второго класса 35-й школы Лидия Ергиева прославилась на всю страну тем, что заставила школьника чистить зубы перед всем классом. Сегодня, 7 августа, прокуратура Приморского края показала зубы, отчитавшись о результатах двухмесячной проверки. Директора школы оштрафовали на 30 тысяч рублей. Начальнику гороно вынесли представление. А учительница уволилась сразу после огласки конфликта.

Напомним, в мае 2018 года учительница из школы № 35 посёлка Угловое (входит в Артёмовский городской округ) решила проучить второклашку за несданные деньги на классные нужды. Формальным поводом для экзекуции стало якобы то, что ученик не соблюдал гигиену. 37 лет педагогического стажа и первая квалификационная категория возвысили чувство собственной важности женщины до незримых высот. Она не смогла найти мягкий подход к ученику, и пошла по жёсткому пути, выбрав наказание перед всем классом.

Лидия Ергиева заставила мальчишку чистить зубы перед сверстниками. Причём мало того, что она унизила ребёнка, так потом ещё и всячески подшучивала над ним в классном чате. Как выяснила краевая прокуратура, "зубастая" учительница обозлилась на малыша из-за того, что не все родители принесли деньги на новые жалюзи.

В итоге мама Вити К. (имя ребёнка изменено) не стерпела унижений. Она сообщила директору Елене Хохловой, что пора бы и в школе провести операцию «Чистые руки». И на следующий день родители 2Б собрались в школе и жёстко поговорили с учителями по поводу непедагогичесих методов.

Органы прокуратуры с самого начала инициировали проверку 35-й школы. Прокурор города Артёма в отношении директора школы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования). Директор выплатит штраф - 30 тысяч рублей. Начальник городского управления образования получил прокурорское представление.

Краевая прокуратура открыто признала факты так называемых «поборов» с родителей учеников артёмовской школы.

Кстати, не самый учтивый педагог отлучена от школы – она уволилась с работы по собственному желанию, едва началась прокурорская проверка. Больше она уже не сможет наказывать детей таким оригинальным образом. Говорят, женщина закрылась от всего мира и уехала из города Артёма.

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