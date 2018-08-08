Деловая программа ВЭФ 2018: дальневосточники-долгожители, островной оффшор и медицинский кластер

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-08T09:37:02+03:00

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Через месяц, с 11 по 13 сентября, Владивосток встретит самое важное экономическое событие в жизни города и всего Дальнего Востока – IV Восточный экономический форум. В программе мероприятия больше пятидесяти деловых заседаний, на которых выступят иностранные гости, политики, представители бизнеса. Деловая часть будет полна интересных панельных сессий, бизнес-диалогов и круглых столов по четырем основным направлениям.

Как уже писала ранее «Комсомольская правда» - Владивосток», центральной темой совещания в этом году станет - «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Традиционно на пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин, подтвердил своё участие и премьер-министр Японии Синдзо Абэ – на прошлом форуме он сам предложил каждый год встречаться на площадке ВЭФ, чтобы «сверять часы». Приглашены также председатель КНР Си Цзиньпин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

На дни проведения ВЭФ приезжает множество гостей из АзииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Одним из четырёх направлений станет тема «Создание условий для жизни людей». По словам полномочного представителя президента РФ в ДВФО Юрия Трутнева, главная цель вопроса – обсудить поставленный в майском указе вопрос поднятя качества жизни дальневосточников.

- Эта задача для Дальнего Востока ещё более сложная, потому что у нас основные показатели качества жизни ниже среднероссийских: продолжительность жизни на два с половиной года ниже, хуже со здравоохранением, с образованием – со сменностью в школе, с долей аварийного жилого фонда. Поэтому стоит задача не просто в темпах развития страны сдвинуться и выполнить, а задача двигаться быстрее, чтобы догнать, — отмечает Юрий Трутнев.

Полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий ТрутневФото: Евгения ГУСЕВА

По мнению многих гостей - эта тема одна из самых важных для форума. К тому же повышение качества жизни стало одним из ключевых вопросов на прошедшем заседании Совета при полпреде президента России в ДВФО. Впоследствии её снова поднимут на обсуждении на заседания президиума Государственного совета под руководством Владимира Путина.

Вместе этой с темой участники обсудят реализацию национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке. Сюда войдёт и рассмотрение перспектив улучшения рынка труда на Дальнем Востоке, и финансирование социальных услуг, и совершенствование мер по освоению «Дальневосточных гектаров». Отметим, что сейчас успех по освоению дальневосточных земель указывает на дальнейшую необходимость использования полученных участков у предпринимателей.

Уделят внимание и помощи людям, культурно развивающим родной Дальний Восток. Отдельный важный вопрос – это повышение продолжительности жизни до 78 лет и поднятие до 2025 года численности живущих в регионе людей до 6,5 миллионов человек.

Дальневосточные компании выставляют свою продукциюФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Не обойдётся и без обсуждения темы, которая последние годы чаще других звучит на Дальнем Востоке – «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги». Традиционно это обсуждение развитие территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и помощь малому и среднему бизнесу.

В рамках целевой инфраструктурной поддержки инвесторов сейчас в Приморье рассматривается создание специального административного района – оффшора. Его планируют разметить на острове Русский во Владивостоке. Этим решением планируется обеспечить глобально конкурентоспособные условия привлечения и хранения капитала в России. В рамках сессии также рассмотрят вопрос защиты желающих вложиться в дальневосточные проекты зарубежных и отечественных предпринимателей.

Продолжат тему экономики в её отдельных направлениях в блоке «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока». Для этого участникам предложат самый большой спектр тем: лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча и переработку полезных ископаемых, рыбная отрасль, нефтегазопереработка, портовая инфраструктура, туристический бизнес, марикультура, геологоразведка, потенциал ювелирной промышленности.

Первые лица страны всегда участвуют на крупных площадках ВЭФФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Большой блок под названием «Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» посвятят вопросам экономической кооперации ДВФО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР. Отметим, что во Владивостоке планируют создать международный кластер, и этот вопрос так же поднимут в залах форума. Не обойдут и тему освоения ресурсов Мирового океана.

Отметится форум и теледебатами с сессией Валдайского клуба по теме «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России». Также на ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток» и «Россия – Европа».