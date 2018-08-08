Из Приморья в Китай пытались вывезти женьшень на 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-08T12:38:05+03:00

По словам эксперта, на таможне задержали лишь малую часть из того, что вывозится в Азию

Изменить размер текста: A A

Желающие обогатиться за счёт природы Приморья продолжают терроризировать родной край. Недавно приморец попался с крупной контрабандой дикорастущего женьшеня весом 4,6 килограммов. Стоимость такой партии на чёрном рынке доходит до 7 миллионов рублей.

Для граждан Китая легендарное растение женьшень – панацея из глубины веков. Восточная медицина считает, что он воздействует на весь организм и помогает телу с разумом достичь оптимального внутреннего равновесия. К тому же это ещё и универсальный тоник. В КНР женьшень используют повсеместно – от лечения до употребления в пищу, поэтому на их родине он особенно ценится.

Недавно таможенном посту МАПП Пограничный мужчина решил выехать в Китай на ничем непримечательной машине. На первый взгляд авто оказалось вне подозрений - обычный грузовик, которые часто гоняют между границей. Однако когда его начали проверять сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, то между кресел они нашли занимательную находку - краснокнижное растение.

Приморец захотел быстро обогатиться и занялся сбором краснокнижного женьшеня. Он знал, что стоит только добраться до местного чёрного рынка, как растение быстро учуют местные любители легендарного деликатеса. Причём в Китае их можно загнать за большие деньги, поэтому Приморский край для таких криминальных деятелей сравни Эльдорадо.

Поэтому мужчина собрал женьшеня столько, сколько позволила его большая кожаная сумка, которую он набил до такого состояния, что закрывать её пришлось через силу. Таким образом внутри оказалось 4,6 килограммов растения. Своё богатство он решил держать не на видном месте, а запрятал между сиденьями. Вот только как бы он не пытался припрятать украденное, багаж попался на глаза сотрудникам Дальневосточной оперативной таможни.

Грабитель приморского леса хотел продать растения на чёрном рынке | Фото: Пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни

Как позже выяснилось, к сбору женьшеня мужчина подошёл со всей ответственностью. Самые крупные корни достигали веса 74 грамма, что считается большой редкостью. Причём расхититель природы не стал отрицать своего желания заполучить большие деньги от китайского брата. Теперь ему грозит срок лишения свободы от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток в пресс-службе ДВТУ, двумя неделями раньше так же задержали на Полтавке груз с краснокнижными растениями. Только в этот раз «улов» оказался меньше – 2,2 килограмма, за которые мужчина хотел выручить 3 миллиона рублей.

- Всего у нас в этом году возбудили три уголовных дела по краже . Помимо Пограничного и Полтавки был ещё один случай, когда изъяли 26 корней весом свыше 600 грамм. Их стоимость достигала свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Впрочем, по словам сотрудника Амурского филиала WWF России Павла Фоменко всё что задерживается на таможенных пунктах – лишь капля в море того, сколько вывозится.

Сотрудник Амурского филиала WWF России Павел Фоменко | Фото: WWF России

- У нас на таможне изымалось и по 20 килограмм, когда пытались вывезти около трёх тысяч женьшеня. Но надо понимать, что вывозят гораздо больше – по оценкам это больше тонны за год. Почти весь он уходит в страны АТР. Остаётся где-то 10 процентов для собственных нужд, и этого, конечно, очень мало. У нас, к сожалению, мало кто этим занимается в правоохранительных органах и таможне.

По словам Павла, не только легендарное растение, столь любимое в Азии, страдает от незаконного вывоза в Китай. Помимо женьшеня из Приморья вывозят редкие грибы мацутакэ и деревянистые лианы кирказон – они растут только в потаённых местах края и найти их нелегко. Причём многие туристы вывозят богатства района банально в карманах.

- Тут нужно понимать, что если просто запихнуть вид в Красную книгу и после этого говорить, что спасли его – это не правильно. Для этого надо собраться нашим органам и обсудить эту проблему, а за последние 20 лет это происходило всего один раз, - отметил специалист.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Приморье ветеран труда Николай Ковальчук из Партизанска с начала 1980-х годов возглавляет филиал клуба «Женьшень». Мужчина активно занимается растениеводством и плантаторством, для чего взял под свои нужды «дальневосточный гектар». Особенно он прославился выращиванием своего любимого растения – женьшеня. В свои годы он много посвятил себя написанию статей технологии культивации ценного корня в своей родной местности.